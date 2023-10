“Messina Pop Up Beer”: al Giardino Corallo la festa delle birre artigianali

Al Giardino Corallo arriva la prima edizione di “Messina Pop Up Beer“: festa dedicata alle birre artigianali, organizzata da Claudio Prestopino e la Fratellone Srl, che si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 ottobre 2023. «C’è la volontà – si legge nella nota –, di riprendere a Messina il concetto di “Festival brassicolo” attraverso una finestra, appunto “POP UP”, per far conoscere a intenditori e appassionati le numerose birre artigianali prodotte in Sicilia».

Messina Pop Up Beer 2023

Saranno 5 cinque i birrifici presenti alla tre giorni, (il quinto non è stato ancora svelato):

“ Birrificio Epica ” di Sinagra: attivo dal 2014; Elio Mosè, Piero Cardaci e Carmelo Radici producono oltre 20 birre di altissima qualità e porteranno, tra le altre, i loro must “Apollo” ed “Eolo”;

” di Sinagra: attivo dal 2014; Elio Mosè, Piero Cardaci e Carmelo Radici producono oltre 20 birre di altissima qualità e porteranno, tra le altre, i loro must “Apollo” ed “Eolo”; “ Kottabos – Birra di Sicilia ” di Rocca di Capri Leone: creato a metà del 2015 dall’idea di un gioco della Magna Grecia con le socie (amiche e gourmand da anni) Maria Luisa Coco, Caterina Lionetto e Maria Faranda con i rispettivi compagni;

” di Rocca di Capri Leone: creato a metà del 2015 dall’idea di un gioco della Magna Grecia con le socie (amiche e gourmand da anni) Maria Luisa Coco, Caterina Lionetto e Maria Faranda con i rispettivi compagni; “ Rock Brewery ” di Alessio Cafarella: attivo a Brolo dal 2016 e con il ristopub “Rock Brewery Marina Taproom” dal 2020 a Capo d’Orlando in zona porticciolo;

” di Alessio Cafarella: attivo a Brolo dal 2016 e con il ristopub “Rock Brewery Marina Taproom” dal 2020 a Capo d’Orlando in zona porticciolo; “Birrificio SiSciala” di Enna: nato da quattro mesi con i tre giovani soci Giuseppe Di Prima anche mastro birraio, Angelo Callerame e Filippo Vinci che propongono la “Funky Ipa” dal sapore vagamente tropicale, “Party Wit” speziata e floreale.

Non solo birra, ma anche street food con 11 stand, tra cui Enzo Piedimonte con la sua inimitabile pizza fritta e i suoi spicchi della Guida Gambero Rosso. E infine spazio alla musica che animerà le serate al Giardino Corallo di Messina. Ecco il programma dei live:

venerdì 27 ottobre: Neja;

sabato 28 ottobre: Claudio Guerrini, speaker di RDS;

domenica 29 ottobre: Sagi Rei.

A questo link per maggiori informazioni.

(27)