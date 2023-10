“Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)”: a Messina lo spettacolo col doppiatore Gianluca Iacono

Continuano gli appuntamenti dedicati agli appassionati di fumetti, anime e manga a Messina organizzati da StrettoCrea: il prossimo 10 novembre al Palacultura “Antonello” andrà in scena “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)” con il doppiatore Gianluca Iacono. Si tratta di uno spettacolo multimediale, che mischia stili e generi diversi, una commedia che farà rivivere (e morire) uno dei personaggi principali di Dragon Ball.

Chiuso il MessinaCon, mentre a Palazzo Zanca è ancora visitabile fino al 29 ottobre la mostra dedicata a “Ritorno al futuro”, StrettoCrea presenta un nuovo evento dedicato al mondo del fumetto. Il 10 novembre andrà in scena al Palacultura “Antonello” di Messina lo spettacolo “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)”, nato da un’idea di Frekt e Gianluca Iacono, con la regia di Nicola Nocella.

Di cosa parla? Ce lo spiegano gli organizzatori: «Gianluca Iacono è la voce di Vegeta – si legge nella nota di presentazione dell’evento –, uno dei personaggi principali di Dragon Ball, serie d’animazione tra le più famose al mondo. Oggi però è una giornata no per Gianluca. È stanco della sua voce. È stanco d’essere definito solo attraverso i personaggi che ha interpretato. Sarà mica questa la vita di un doppiatore? Essere solo una voce? Questo lavoro è una maledizione dalla quale è impossibile liberarsi? Gianluca si troverà a porsi queste domande mentre cerca di trovare un attimo di pace da tutti i personaggi da lui interpretati che cercano di avere le sue attenzioni, il suo tempo… la sua vita. E per porre fine a tutto questo sarà costretto a commettere un gesto estremo: uccidere Vegeta!».

Uno spettacolo particolare quello che andrà in scena al Palacultura “Antonello” di Messina, basato principalmente sull’elemento multimediale. La scenografia sarà sviluppata interamente attraverso video proiezioni con cui l’attore in scena si troverà a interagire. «Per mettere in scena l’eterogeneità dei personaggi a cui Gianluca ha dato voce – spiegano da StrettoCrea –, si è pensato di rivolgersi a tre artisti con stili diversi (stile manga per i personaggi Anime, stile realistico per gli attori in carne ed ossa e stile cartoon per i pupazzi)».

L’appuntamento con lo spettacolo “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)” e con il doppiatore Gianluca Iacono è fissato per venerdì 10 novembre 2023 alle ore 20.30 al Palacultura “Antonello” di Messina. I biglietti sono acquistabili online (su postoriservato) o direttamente in loco.

