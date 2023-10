Messina, al Comune si inaugura la mostra dedicata al film “Ritorno al Futuro”

Finalmente ci siamo: oggi, alle 18.00, nell’atrio del Comune di Messina si inaugura la mostra dedicata a “Ritorno al Futuro” tra i film cult degli anni ’80. L’esposizione è curata dalla Fumetteria La Torre Nera e Stretto Crea, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili.

La mostra è stata organizzata in occasione della settimana dedicata al film, partita sabato 21 ottobre; «Si tratta di una data importantissima – scrivono gli organizzatori –, per gli appassionati di “Ritorno al Futuro” perché inizia la settimana dedicata al film. Celebrato per la prima volta nel 2015, il film continua ancora oggi a far sognare tutti coloro che lo guardano per la prima volta. In vista dell’uscita nei cinema del primo capitolo rimasterizzato in 4k a cura di Nexo Digital, StrettoCrea, dopo il successo del MessinaCon 2023, in collaborazione con la Fumetteria La Torre Nera e l’assessorato alle Politiche giovanili decide di festeggiare Marty e Doc e tutti gli altri personaggi della saga con una mostra a tema».

Nei tre capitoli della saga, Marty McFly e Doc affrontano un incredibile viaggio nel tempo grazie alla mitica De Lorean DMC-12, vivendo in epoche diverse. Nel corso dei tre episodi, i due protagonisti si trovano a risolvere diversi problemi per evitare catastrofici paradossi temporali, come il mancato matrimonio dei genitori di Marty negli anni ’50 o la morte di Doc per mano di un feroce pistolero nel 1885, o ancora l’uccisione del padre di Marty per mano del suo eterno rivale Biff Tannen.

L’esposizione dedicata ai film di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd, comprende oltre 150 pezzi: magazine e oggetti di scena, l’Hover Board, ma anche le lattine della Pepsi perfect del 2015, le lettere di Doc a Marty, la foto del 1885, complice di alcune delle battute più memorabili del terzo episodio, una delle sette targhe “Outatime” della prima Delorean, l’almanacco sportivo 1950-2015 usato dalla produzione. La mostra sarà visitabile fino a domenica 29 ottobre, seguendo gli orari di apertura e chiusura del Comune. Ingresso gratuito.

