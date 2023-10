“Intimate Piazzolla”: Igor Caiazza e Javier Girotto in concerto per la Filarmonica Laudamo

Omaggio al celebre compositore argentino Astor Piazzolla questo weekend per il prossimo concerto della 103esima stagione della Filarmonica Laudamo di Messina: sul palco del Palacultura “Antonello” Igor Caiazza (marimba), Marco Bardoscia (contrabbasso), William Greco (pianoforte) e Javier Girotto (sax).

L’appuntamento è fissato per domenica 29 ottobre 2023 alle ore 18.00 al Palacultura “Antonello” di Messina, mentre lunedì 30 sarà proprio il Maestro Igor Caiazza a inaugurare la seconda edizione de “La Filarmonica Laudamo incontra”, rassegna di appuntamenti dedicati agli studenti, in programma alla Sala Laudamo.

«Il progetto di Igor Caiazza “Intimate Piazzolla” feat. Javier Girotto – spiegano dalla Filarmonica Laudamo –, vuole omaggiare il grande compositore argentino proponendo le sue musiche, estrapolate però dal solito contesto strumentale del tango e rivisitate con originali soluzioni pensate per una insolita formazione. Igor Caiazza, con la suggestione della marimba e del sax, ha voluto infatti escludere dalla line-up strumenti tradizionali come il bandoneon o la fisarmonica, evitando così l’immediata e involontaria associazione al genere musicale più famoso dell’Argentina».

Igor Caiazza è un musicista di formazione classica, nonché professore d’orchestra. Nel tempo ha collaborato con direttori del calibro di Muti, Abbado, Boulez, Maazel, Barenboim e Dudamel e orchestre quali l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, Orchestra e Filarmonica del Teatro alla Scala, Orchestre National De France, Wiener Symphoniker, Philhamonia Orchestra di Londra, Mahler Chamber Orchestra. Il progetto “Intimate Piazzolla” mira a un sound aperto, teso alla comunione tra i diversi stili e alla condivisione con l’ascoltatore.

Insieme a lui sul palco del Palacultura “Antonello” di Messina per la Filarmonica Laudamo, il saxofonista e flautista argentino naturalizzato italiano Javier Girotto, compositore, arrangiatore e docente al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, il cui originale percorso artistico è accompagnato sempre dal plauso incondizionato del pubblico e della critica.

Il prossimo concerto in programma per la 103esima stazione della Filarmonica Laudamo di Messina è in programma domenica 5 novembre, sempre al Palacultura “Antonello” di Messina. Sul palco ci sarannoLuca Magariello e la Grieg Chamber Orchestra diretta da Giuseppe Pisciotta.

