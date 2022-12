Tutto Eventi: cosa c’è da fare a Messina in attesa del Natale

Manca pochissimo al Natale 2022 e in città si respira già aria di festa; in attesa di scartare i regali e ritrovarsi con gli amici lontani, arriva un nuovo appuntamento con “Tutto Eventi“, la guida al tempo libero per scoprire cosa c’è da fare a Messina durante il weekend.

Tra gli eventi di questo fine settimana vi consigliamo: sabato 10, alle 17.30, alla Feltrinelli, la presentazione di “Santa, la guerra”, il nuovo libro di Tino Caspanello edito da La Gru. L’attore, regista e drammaturgo racconta la storia di Santa, nata nel 1898, in un piccolo borgo dei Peloritani a sud di Messina. Durante l’incontro interverranno anche Giusi Arimatea e Cinzia Muscolino.

Il secondo appuntamento, invece, si svolge all’aria aperta, tra Piazza Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele. Domenica 11 dicembre, infatti, torna il secondo appuntamento con “StreetArtMe”: estemporanea di pittura, illustrazione e fotografia aperta a tutti. L’iniziativa è promossa dal Comune di Messina e Officina del Sole.

Tutto Eventi: il weekend a Messina

Gli appuntamenti non sono finiti, tra le cose da fare a Messina anche: l’inaugurazione della stagione 2022-2023 del Teatro Vittorio Emanuele con il comico Max Angioni; una nuova mostra di ceramica alla galleria Spazioquattro, una serata tutta anni ’80 al Retronouveau, tre giorni di magia alla Stazione per sentirci un po’ come Harry Potter, due incontri al cinema e i presepi sui laghi. A questo link troverete anche gli eventi organizzati dal Comune per il Natale 2022.

Di seguito, invece, tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 9 a domenica 11 dicembre:

Concerti

venerdì 9, alle 19, alla Sala Laudamo per l’ Associazione Orchestra da Camera di Messina : “L’Opera del Mendicante”, con la Youth Music Ensemble , dirige Giovanni Ferrauto ;

per l’ : “L’Opera del Mendicante”, con la , dirige ; sabato 10, alle 18, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : Jae Hong Park al pianoforte ;

per l’ : ; sabato 10, alle 19, alla Parrocchia di Sant’Agata per il Natale dei Casali : Christmas Trio in concerto, a cura di Ars Nova ;

per il : in concerto, a cura di ; domenica 11, alle 18, al Santuario Nostra Signora di Lourdes per l’ Associazione Musicale Vincenzo Bellini : “Le meraviglie del Barocco”, con Giuseppe Ruggeri alla tromba e Stefania La Manna all’organo;

per l’ : “Le meraviglie del Barocco”, con alla tromba e all’organo; domenica 11, alle 18, al Palacultura : Messina Coro Festival, competizione canora per cori;

: Messina Coro Festival, competizione canora per cori; domenica 11, alle 19, alla Parrocchia di Massa Santa Lucia per il Natale dei Casali : “Teatro-Canzone”, a cura de “ La bottega degli attori “;

per il : “Teatro-Canzone”, a cura de “ “; domenica 11, alle 19, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna , per la rassegna NutrimentInPeriferia : “Corde di Passione”, con l’ Ensemble Macramè ;

, per la rassegna : “Corde di Passione”, con l’ ; domenica 11, alle 21.30, allo Sharaba di Barcellona: Anna Carol in concerto.

Libri

venerdì 9, alle 17.30, alla Feltrinelli : presentazione di “Idee per una sinistra europea” (Mondadori Università, 2022) di Ambrogio Santambrogio . Intervengono con l’autore: Nicola Bozzo , Lidia Lo Schiavo , Alessandro Morelli ;

: presentazione di “Idee per una sinistra europea” (Mondadori Università, 2022) di . Intervengono con l’autore: , , ; venerdì 9, alle 18.30, da Opuntia Sicily Concept Store : incontro con Nicola Augliera , editore di bordolibero;

: incontro con , editore di bordolibero; sabato 10, alle 17.30, alla Feltrinelli: presentazione di “Santa, la guerra” (Edizioni La Gru, 2022) di Tino Caspanello. Intervengono con l’autore: Giusi Arimatea e Cinzia Muscolino.

Laboratori e Incontri

venerdì 9 e sabato 10, ai Magazzini del Sale : “L’attore e il suo naso”, laboratorio sul clown a cura di Marco Di Costanzo . A questo link per orari e iscrizioni;

: “L’attore e il suo naso”, a cura di . A questo link per orari e iscrizioni; sabato 10, alle 19, all’Officina del Sole: incontro con l’illustratore e progettista grafico editoriale Simonluca Spadanuda. Ingresso gratuito, posti limitati. A questo link per prenotare.

Teatro

venerdì 9, alle 21, al Teatro Annibale per la rassegna NutrimentInPeriferia : “Medea” di Luciano Violante , con Viola Graziosi , per la regia di Giuseppe Dipasquale . Produzione Teatro della Città di Catania ;

per la rassegna : “Medea” di , con , per la regia di . Produzione ; sabato 10, alle 21, e in replica domenica 11, alle 17.30, al Teatro Annibale per la rassegna Espressione Teatro : “L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi” di Francesco Niccolini e Andrea Bruno , con Claudio Casadio , per la regia di Giuseppe Marini . A questo link per tutto il programma;

per la rassegna : “L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi” di e , con , per la regia di . A questo link per tutto il programma; sabato 10, alle 21, al Teatro Vittorio Emanuele : inaugurazione stagione teatrale con “Miracolato” di Alessio Tagliento e Max Angioni , con Max Angioni, per la regia di Ester Montalto . A questo link per tutto il programma;

: inaugurazione stagione teatrale con “Miracolato” di e , con Max Angioni, per la regia di . A questo link per tutto il programma; sabato 10, alle 21, al Teatro dei 3 Mestieri per la rassegna EPIC : “Parole mute 2.0” di e con Francesca Vitale , per la regia di Manuel Renga . Produzione La memoria del teatro ;

per la rassegna : “Parole mute 2.0” di e con , per la regia di . Produzione ; sabato 10, alle 21, e in replica domenica 11 alle 18.30, ai Magazzini del Sale: “Ercole e le Stalle di Augia”, di Friedrich Dürrenmatt, adattamento e regia Marco Di Costanzo, con Stefano Parigi, in collaborazione con Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio di Musica di Firenze. Produzione Teatro dell’Elce.

Cinema

sabato 10, alle 20, al Multisala Apollo : proiezione speciale di “Spaccaossa” di Vincenzo Pirrotta e incontro in sala con Ninni Bruschetta ;

: proiezione speciale di “Spaccaossa” di e ; domenica 11, alle 21, al Multisala Iris: proiezione speciale di “Chiara” di Susanna Nicchiarelli, con Margherita Mazzucco e Andrea Carpenzano, a seguire incontro in sala con Fra Benedetto Amodeo e Fra Arturo Milici, presenti i Francescani di Messina.

Serate danzanti

venerdì 9, dalle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap”, dj set a cura di Mirko Cugliandolo e Ale dB ;

: “Mind The Gap”, a cura di e ; sabato 10, dalle 20.30, al Retronouveau : “Tutta Colpa degli anni ’80”, festa a tema. Dj set a cura di Davide Patania e Albert Mud ;

: “Tutta Colpa degli anni ’80”, festa a tema. a cura di e ; sabato 10, dalle 23, all’ Area Ex Pirelli di Villafranca , OMD presenta: “Maculata”, dj set a cura di La Marzièn , Ale Farix e Anto CZ ;

, presenta: “Maculata”, a cura di , e ; domenica 11, alle 19, al Flexus: Messina Salsa Social, a cura di Palladium SSD.

Mostre

sabato 10, alle 17, alla galleria Spazioquattro : vernissage di “Emporion – per un’estetica del quotidiano” con le opere in ceramica di Pietro Basicò . La mostra sarà visitabile fino al 16 dicembre;

: vernissage di “Emporion – per un’estetica del quotidiano” con le . La mostra sarà visitabile fino al 16 dicembre; prosegue fino al 10 dicembre, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea : “#MeMare”, mostra di pittura di Simone Caliò , a cura di Laura Faranda ;

: “#MeMare”, , a cura di ; prosegue fino al 10 dicembre, alla Galleria Arte Cavour : “Mostra d’arte”, collettiva di pittura , fotografia e scultura , a cura di Paolo Accordino , Maurizio Gemelli e l’associazione Charm of Art ;

: “Mostra d’arte”, , e , a cura di , e ; prosegue fino all’11 dicembre, alla Foro G Gallery di Ganzirri : “Once upon a TIME”, mostra fotografica di Valeria Alibrandi e Francesca Bruno , a cura di Roberta Guarnera ;

: “Once upon a TIME”, di e , a cura di ; prosegue fino al 12 dicembre, alla galleria Spazio Macos : “Senza Titolo”, mostra di pittura di Ignazio Pandolfo , a cura di Mamy Costa ;

: “Senza Titolo”, di , a cura di ; prosegue fino al 9 gennaio 2023, alla Galleria d’arte Vega: “Paesaggi Mentali” con le opere di Maurizio Romani, a cura di Paola Di Felice.

Escursioni e Natura

domenica 11, alle 09, con ritrovo ad Acquedolci: escursione alla Sughereta di Caronia e Grotta di San Teodoro, a cura dell’Associazione PFM. A questo link per prenotare.

Giornate speciali in attesa del Natale

venerdì 9, alle 18, al Mercato Coperto Muricello : R-esistenza Poetica;

: R-esistenza Poetica; da venerdì 9 a domenica 11, alla Stazione di Messina : “Cultura, food&wine al binario 1 ¾”, degustazioni , mostre , musica e attività per bambini . Evento organizzato dal Comune di Messina e RFI, in collaborazione con alcune associazioni cittadine. A questo link per il programma completo;

: “Cultura, food&wine al binario 1 ¾”, , , . Evento organizzato dal Comune di Messina e RFI, in collaborazione con alcune associazioni cittadine. A questo link per il programma completo; domenica 11, dalle 09 alle 12, a Capo Peloro : visita gratuita in barca al Presepe con la Pro Loco Capo Peloro . A questo link per prenotare;

: con la . A questo link per prenotare; domenica 11, dalle 10, a Piazza Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele : StreetArtMe, estemporanea di pittura, illustrazione e fotografia, incontro con lo scrittore Giandomenico Ruta ; reading a cura di Alessandro e Federica Carrozza , Giorgia Minisi e Valentina Marra . Iniziativa promossa dal Comune di Messina e Officina del Sole ;

e alla : StreetArtMe, estemporanea di pittura, illustrazione e fotografia, incontro con lo scrittore ; reading a cura di , e . Iniziativa promossa dal e ; domenica 11, alle 16, a Villa Castello di Rometta : “Il Villaggio di Babbo Natale”, spettacolo e mercatino ;

: “Il Villaggio di Babbo Natale”, ; fino a domenica 11, dalle 17 alle 21, presso l’Azienda Agricola Villarè: “Il Villaggio di Natale”, mercatino di artigianato, laboratori e animazione per bambini, degustazioni. A questo link per prenotare.

(11)