Tutti gli eventi del weekend a Messina e non solo: dal Parco Jalari al teatro dei piccoli

Se pensi ancora che Messina non offra niente, niente eventi divertenti, interessanti e appassionanti significa che non hai cercato bene. Per evitare che tu abbia ancora scuse, qui raccogliamo tutti gli eventi e le cose da fare in città per trascorrere il fine settimana in un modo diverso. Dal venerdì alla domenica, dalle mostre al teatro, passando per le feste per bambini in piazza.

Tra gli eventi per il vostro tempo libero ve ne consigliamo due: uno a Messina e l’altro fuori città. Il primo è dedicato soprattutto ai piccoli e si chiama “Un Mondo a Colori”, festa organizzata dal Comune di Messina in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, in programma sabato dalle 09:00.

Il secondo evento invece è per approfondire un argomento secondo noi interessante: la permacultura e si chiama “Introduzione alla Permacultura“, sempre sabato mattina, a partire dalle 10:00 alla Masseria Biologica di Capo d’Orlando.

Gli eventi del weekend scelti da noi per voi

Non c’è niente di meglio che trascorrere una sabato mattina all’aria aperta, se poi c’è una festa dedicata a grandi e piccini si fa tutto con più gusto. In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, infatti, il Comune di Messina ha organizzato “Un Mondo a Colori – Protagonisti del futuro“. La festa dedicata a tutti, soprattutto ai piccoli messinesi si svolgerà a Piazza Unione Europea (Municipio), dalle 09:00 allle 13:00. Durante la giornata, i bimbi potranno dedicarsi alla lettura grazie al Bibliobus dell’Atm, giocare a scacchi o provare i pattini in linea.

«Come ogni anno il 20 novembre, – ha detto l’assessore alla Politiche Sociali, Alessandra Calafiore – tutti i bambini del Mondo si uniscono nel segno dei diritti universali e della lotta alle disuguaglianze affinché nessuno resti indietro. Anche a Messina tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti potranno incontrarsi per animare la Piazza, scambiando conoscenze, culture, sorrisi e la gioia di stare insieme».

Un’altra cosa che vogliamo suggerirvi di provare è l’incontro dedicato alla permacultura, in programma sabato 20, dalle 10:00 alle 13:00. A introdurre gli ospiti in questa filosofia di vita saranno: Eva Polare (Sementi Indipendenti, La Casa di Canapa), Aronne Musumeci (Terra in Costruzione), Andrea Oteri (Frischià custodi della terra) e Filippo Paterniti che accoglierà tutti nella sua Masseria Biologica di Capo d’Orlando.

«Permacultura – dicono gli organizzatori – è un neologismo che fonde cultura e agricoltura permanente. Combinando conoscenze provenienti da discipline diverse (agricoltura naturale, climatologia, botanica, ecologia, bioarchitettura) per progettare in armonia con la natura. L’obiettivo è quello di creare un sistema ecologico efficace ed economico produttivo».

Cosa c’è da fare a Messina? Tutti gli eventi

Per chi non ama le feste e non ha voglia di mettersi a discutere su ecosistemi, ecco tutti gli altri eventi del weekend a Messina e dintorni.

Musica e Libri

venerdì 19, alle 19:30, al Retronouveau: “ Mind the Gap “. Dj set a cura di Sandro Inturri , Giovanni Rodio e Ale dB.

“. Dj set a cura di , e venerdì 19, alle 21:00, al Palcultura, per la stagione dell’Associazione Musicale Bellini: “ Dante Forever – Per Dante Alighieri “. Musiche originali di Giuseppe Puliafito , con Gloria Campaner al pianoforte. Lettura a cura di Giuseppe Ramires .

“. Musiche originali di , con al pianoforte. Lettura a cura di . venerdì 19, alle 21:00, a La Dispensa di Mirto: Elisa Erin Bonomo presenta il suo ultimo disco “Sinusoide” (la cantante sarà in concerto anche sabato 20, alle 21:00, alla Mondadori Point di Capo d’Orlando).

presenta il suo ultimo disco “Sinusoide” (la cantante sarà in concerto anche sabato 20, alle 21:00, alla Mondadori Point di Capo d’Orlando). sabato 20, alle 11:30 al Lido Naxos: “ L’isola che c’è. Storie di eccellenze siciliane a confronto “. A cura di NaxosLegge e Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara, modera l’incontro Fulvia Toscano .

“. A cura di NaxosLegge e Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara, modera l’incontro . sabato 20, alle 17:30, alla Mosca, La Bottega del Lettore di Patti: “ Gli Scappati di casa – Storia semiseria della fondazione di Zancle “ . Presentazione del libro di Morgana Mazzù . Dialogano con l’autrice, Gaia Mairo di Yorick Editore ed Eliade Maria Grasso.

“ . Dialogano con l’autrice, Gaia Mairo di Yorick Editore ed Eliade Maria Grasso. sabato 20, alle 18:00, al Palacultura, per la stagione dell’Associazione Musicale Bellini: “Trio Chagall”, con Edoardo Grieco , Francesco Massimino e Lorenzo Nguyen .

, e . sabato 20, alle 18:30, alla Mondadori Bookstore: “ Targa Florio. Le Madonie e la gara più bella ” (Laterza Edizioni), presentazione del nuovo libro di Francesco Terracina . Dialoga con l’autore, Manuela Modica.

” (Laterza Edizioni), presentazione del nuovo libro di . Dialoga con l’autore, Manuela Modica. sabato 20, alle 19:30, al Retronouveau: “ Pub Rock “. Dj set Classic Rock, Alternative, New Wave, Indie a cura di Davide Patania .

“. Dj set Classic Rock, Alternative, New Wave, Indie a cura di . domenica 21, alle 10:00, alla Libreria Colapesce: “ Viva vinile “, mercatino del vinile. In collaborazione con Best Price Rec .

“, mercatino del vinile. In collaborazione con . domenica 21, alle 18:00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: Giuseppe Balbi & Quartetto Noûs. In programma musiche di Bazzini, Mozart e Brahms.

Teatro e Mostre

sabato 20, alle 17:00, alla galleria SpazioQuattro: “ L’arte non è un caso “, inaugurazione personale di pittura di Mantilla .

“, inaugurazione personale di pittura di . sabato 20, alle 18:00, alla Galleria Arte Cavour: “ La bellezza del silenzio ” inaugurazione della mostra di Jacqueline Zhu e Michel Tong .

” inaugurazione della mostra di e . domenica 21, alle 18:00, ai Magazzini del Sale: “ Il Reuccio fatto a mano ” spettacolo per bambini a cura della Compagnia Anatolè. Regia di Valeria Alessi , interventi musicali di Mariachiara Millimaggi , costumi e scengorafie di Romana Cardile .

” spettacolo per bambini a cura della Compagnia Anatolè. Regia di , interventi musicali di , costumi e scengorafie di . prosegue fino a mercoledì 24 novembre da SecondLife: “ Paccottiglia ” personale di Martina Camano .

” personale di . prosegue fino al 4 dicembre, alla galleria Cocco, “Opera prima” personale di Marta Cutugno

Relax e Natura

sabato 20 alle 10 e domenica 21 alle 16: Visita al Tempio di Cristo Re e Torre Ottagonale . È possibile prenotare al 393 0095620 o 347 7753076.

e . È possibile prenotare al 393 0095620 o 347 7753076. domenica 21, alle 10:45, al Parco Museo Jalari: “Note d’Autore“, visite guidate e musica di Davide Campisi.

