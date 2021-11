Sport, lettura, animazione: “Un mondo a colori”, l’evento dedicato ai bambini di Messina

Mancano pochi giorni alla Giornata mondiale dell’infanzia che, come ogni anno, si tiene il 20 novembre. Per celebrare la ricorrenza, il Comune di Messina ha in programma a Piazza Unione Europea sabato 20 novembre, dalle ore 09.00 alle 13.00, l’evento “Un mondo a colori – Protagonisti del futuro”, un’occasione di socializzazione per tutti i bambini messinesi, invitati a partecipare alle attività organizzate da Palazzo Zanca.

“Un mondo a colori”, le attività dedicate ai bambini di Messina

All’evento di sabato i più piccoli potranno approfondire diversi temi, senza naturalmente trascurare lo svago. In particolare:

Laboratori del gusto a cura dell’I.I.S Antonello – gustando e stimolando tutti i sensi per conoscere i prodotti del territorio locale;

a cura dell’I.I.S Antonello – gustando e stimolando tutti i sensi per conoscere i prodotti del territorio locale; Sport e salute – pattinaggio in linea e scacchi, grazie a Fipav Messina, ASD R Sport In-Line e Associazione Scacchi Messina;

– pattinaggio in linea e scacchi, grazie a Fipav Messina, ASD R Sport In-Line e Associazione Scacchi Messina; Laboratorio di lettura grazie alla biblioteca itinerante di ATM “Bibliobus” – lettura di fiabe con la collaborazione di Opuntia e presentazione del libro “Welcome Direzione Sud!” dell’Associazione Kano di Spadafora;

grazie alla biblioteca itinerante di ATM “Bibliobus” – lettura di fiabe con la collaborazione di Opuntia e presentazione del libro “Welcome Direzione Sud!” dell’Associazione Kano di Spadafora; Animazione – spettacoli di piazza a cura dell’Accademia Sarabanda e attività di animazione con la collaborazione della Messina Social City.

La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale, è stata presentata durante una conferenza stampa dall’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, e dalla componente del CdA di ATM Spa, Loredana Pagano, oltre che dalla responsabile dell’Associazione Bios e Mediterranea Eventi, Giuliana Grillo.

«In questo momento così difficile per gli effetti negativi della pandemia che ha visto i giovani tra le categorie più penalizzate – ha dichiarato l’assessore Calafiore –, dovremmo proteggere i minori con tutte le nostre forze, perché aiutarli, rappresenta al contempo la migliore cura della nostra società futura».

Parteciperanno anche gli istituti scolastici della città che sono stati invitati dal Comune. «Sono state invitate le scuole cittadine – continua l’Assessore – in modo tale che ci sia una partecipazione significativa dei ragazzi per creare momenti di svago. Grazie all’Istituto Antonello abbiamo previsto laboratori di gusto con giovani che potranno cimentarsi nella realizzazione della piazza, del cioccolato e di altri cibi».

L’esponente della giunta De Luca ricorda anche le varie opportunità messe a disposizione dei bambini che sabato si recheranno ad “Un mondo a colori”. «Ci saranno attività sportive – conclude – quali il pattinaggio e il volley e un laboratorio dedicato alla lettura all’interno del Bibliobus, il mezzo storico di ATM, dove si leggeranno fiabe per i più piccoli. Questa idea nasce anche dalla presenza costante in Piazza Unione Europea di giovani che quotidianamente si ritrovano per stare insieme».

