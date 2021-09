Arriva la nuova stagione dell’Accademia Bellini di Messina: il programma

Sta per arrivare la nuova stagione dell’Accademia Musicale Vincenzo Bellini di Messina. Dieci i concerti in programma, da ottobre a maggio, tra cui un omaggio a Dante Alighieri e un Gran Gala Lirico, con i solisti dell’Accademia del Teatro Caro Felice di Genova.

Ad inaugurare la stagione dell’Accademia Bellini di Messina – con la direzione artistica di Gloria Camper – sarà “Piazzolla Cento – Omaggio a Astor Piazzola” con Mario Stefano Pietrodarchi alla fisarmonica e al bandoneon (in foto), in programma il 17 ottobre.

A ottobre la nuova stagione dell’Accademia Musicale Vincenzo Bellini di Messina

Dopo gli appuntamenti estivi, l’Accademia Musicale Vincenzo Bellini torna al Palacultura per la nuova stagione concertistica 2021/2022. Sul palco, artisti nazionali e internazionali. Gli spettacoli sono in programma alle 18:00, ad esclusione di Dante For Ever, in programma alle 21:00.

Tutto il programma:

17 ottobre: Piazzolla Cento

19 novembre: Dante For Ever – Per Dante Alighieri

20 novembre: Trio Chagall

11 dicembre: Gran Gala Lirico – Solisti dell’Accademia del Teatro Carlo Felice

18 dicembre: Coro Polifonico San Nicolò

22 gennaio: Tra Musical e Opera

26 febbraio: Quintetto Bislacco

13 marzo: Yng Li

2 aprile: Archi della Massimo Youth Orchestra

14 maggio: Sandro Cappelletto racconta Mozart

Per abbonarsi è possibile recarsi nei seguenti punti vendita:

La Feltrinelli Point, da lunedì al mercoledì, dalle 16:00 alle 20:00.

Libreria Bonanzinga, da giovedì a sabato, dalle 16:00 alle 20:00.

