No Tengo Dinero: tutti gli eventi a Messina per farvi i “toghi” con gli amici

L’estate sta scivolando via e state cercando degli eventi divertenti da fare a Messina e dintorni? I vostri amici del nord vi chiedono insistentemente di fare qualcosa? Nessuna paura. Arriva – come ogni venerdì – No Tengo Dinero, la rubrica che salva gli appuntamenti più stuzzichevoli e gli spassi estivi, per farvi fare i toghi con gli amici.

Tra gli eventi, oltre al consigliato Kaleidoscopica anche il concerto dei “Canarie” al Perditempo di Barcellona. Andrea Pulcini e Paola Mirabella, presentano il loro nuovo album, uscito ad aprile per Porto Record. Per i più avventurosi, un’escursione alla scoperta dei laghetti di Marinello e uno stage di apnea con il recordman Gianluca Genoni.

No Tengo Dinero – l’evento del weekend scelto da noi per voi

L’evento di questo fine settimana scelto da noi per voi è Kaleidoscopica – Schegge di una Messina distante. Oggi – venerdì 23, dalle 19:00 – inaugurazione della prima collettiva della FORO G gallery, a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera.

In mostra 4 artisti messinesi: Enzo Isgrò, SinMetro, Lorenzo ed Emiliano Martino, che raccontano con 8 opere complessive il rapporto con l’urbano e con una città che talvolta è distante e spaccata da utopie irrealizzabili. «Questi artisti – ci raccontava Mariateresa Zagone – hanno un rapporto di odio e amore con Messina e hanno molte cose da dire». La collettiva sarà visitabile fino al 22 agosto.

Informazioni e orari:

La FORO G gallery si trova in via Lago Grande 43 b Messina. La mostra potrà essere visitata:

martedì e giovedì, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 18:30 alle 21:00;

mercoledì, venerdì e sabato, dalle 18:30 alle 21:00.

Ingressi contingentati con obbligo di mascherina.

Gli eventi del weekend a Messina e dintorni

Mostre, cinema, teatro, festival e concertini. L’estate messinese è ricca di spassolini e chi siamo noi per dire di no a eventi divertenti, low cost o totalmente gratuiti? (Noi vi raccontiamo solo gli eventi a Messina nel fine settimana, ma durante tutta la settimana ci sono davvero moltissime cose da fare).

Concerti e Dj set

dal 23 luglio e fino al 6 agosto, a Oliveri, la seconda edizione di “Notte al Castello Fest” , a cura dell’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini”. Inaugurazione stasera alle 20:30 con il concerto dei “Sicilian Quartet”. Il programma completo qui.

, a cura dell’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini”. Inaugurazione stasera alle 20:30 con il concerto dei “Sicilian Quartet”. Il programma completo qui. venerdì 23, dalle 19:30 al Retronouveau, dj set a cura di HB DENSHI . Ingresso gratuito.

. Ingresso gratuito. venerdì 23, alle 21:300 a ArteLievito di Pace del Mela, Befolko Live .

. venerdì 23, alle 22:00 al Perditempo di Barcellona, Canarie in concerto . Andrea Pulcini e Paola Mirabella presentano l’ultimo disco “Immaginari pt.1” uscito per Porto Records il 16 aprile 2021.

. Andrea Pulcini e Paola Mirabella presentano l’ultimo disco “Immaginari pt.1” uscito per Porto Records il 16 aprile 2021. venerdì alle 22:30 all’Octups, “Rock the Octopus” .

. sabato 24, dalle 19:30 al Retronouveau, This Eternal Decay live . Ingresso gratuito.

. Ingresso gratuito. sabato 24, alle 21:00 a Capo Peloro, per l’Horcynus Festival 2021, “Casa Munnu” concerto recital con Biagio Guerrera, Puccio Castrogiovanni e Salvo Noto. Evento a cura di Mesogea. Ingresso 2 euro.

sabato 24, alle 21:30 a Villa Dante per la rassegna estiva Messina Restart, Mario Venuti in concerto.

sabato 24, alle 22:00 al Lido Horcynus Orca, Tourette Band in concerto.

Teatro e Libri

venerdì 23, alle 21:15 alla Multisala Iris, per il Cortile Teatro Festival, “Invisibilmente” , una produzione Menoeventi, di Consuelo Battiston, Gianni Farina, Alessandro Miele. Con Consuelo Battiston e Alessandro Miele, regia di Gianni Farina.

, una produzione Menoeventi, di Consuelo Battiston, Gianni Farina, Alessandro Miele. Con Consuelo Battiston e Alessandro Miele, regia di Gianni Farina. venerdì 23, alle 21:30 a Capo Peloro, per l’Horcynus Festival 2021, “Nina” della Compagnia Eccentrici Dadarò , con Rossella Rapisarda.

, con Rossella Rapisarda. domenica 25, alle 18:00 al Nebe CoffeBook di Capo Peloro, presentazione del libro “Da Seattle a Genova” Cronistoria della Rete No Global”, a cura di Daniele Maffione. Discutono con l’autore, Donatella Lisciotto e Giuliana Sanò.

Cinema e Mostre

venerdì 23, alle 23:00 a Capo Peloro, per l’Horcynus Festival 2021, proiezione di “Sicilian Ghost Story” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. sabato 24, alle 22:00 a Capo Peloro, per l’Horcynus Festival 2021, proiezione di “Alice e il sindaco” di Nicolas Parisier.

di Nicolas Parisier. sabato 24 e domenica 25 per InCastro Festival, Biodata Sonification System , installazione interattiva a cura di Enzo Cimino e esposizione del collettivo ROGO factory per WOA! Wide Open Art e Humana Natura.

, installazione interattiva a cura di Enzo Cimino e esposizione del collettivo ROGO factory per WOA! Wide Open Art e Humana Natura. da sabato 24 e fino all’1 agosto all’Oratorio Don Bosco di Giardini Naxos, la 26esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos . Il programma completo qui.

. Il programma completo qui. prosegue fino all’1 agosto, a Casa Peloro la mostra di Bruno Samperi.

prosegue fino al 21 settembre al MuMa di Milazzo, la personale di RE “Somewhere in the abyss”.

Natura e relax

dal 23 al 25 luglio, Stage di Apnea con Gianluca Genoni . Per informazioni e prenotazioni: 3288417884 o contact@ecosfera.info.

. Per informazioni e prenotazioni: 3288417884 o contact@ecosfera.info. sabato 24, alle 10:00 a Tindari, Escursione ai Laghetti di Marinello e alle Spiagge Nascoste ai piedi della Madonna Nera. Per prenotazioni: esploratreksicilia@gmail.com.

sabato 24, dalle 16:00 a Ganzirri, “Walking&Vongole Experience”. Escursione alla scoperta dei laghi di Ganzirri e degustazione della tipica pasta con le vongole. Per maggiori dettagli e prenotazioni chiamare al 3496419964 o scrivere a info@walkingeolie.com.

(25)