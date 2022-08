No Tengo Dinero: tutti gli eventi per le tue ferie a Messina

Ci siamo presi una piccola pausa per tornare con un carico di eventi e di cose da fare a Messina durante le vostre ferie estive. Tutto, come recita il nome della nostra rubrica, rigorosamente low cost. Troverete: concerti in riva al mare, festival dedicati alla birra, cinema sotto le stelle e molto altro.

Tra gli eventi suggeriti non lasciatevi sfuggire la 15esima edizione di “Espressivamente” al Parco Museo Jalari; una nuova replica di “Stay Hungry” scritto e diretto da Angelo Campolo che sarà in scena al Teatro di Tindari; la mostra curata dal Collettivo Flock negli spazi di DISCONTINUO di Barcellona, un’escursione notturna alla scoperta dell’Argimusco e una serata indietro nel tempo nella più famosa discoteca del messinese: La Pineta. Siete pronti?

Tutti gli eventi a Messina per le vostre ferie:

Qui troverete tutte le cose da fare a Messina da venerdì 19 a domenica 20 agosto 2022, una selezione accurata di eventi per rendere la vostra estate divertente, curiosa e piena di amici.

Musica

venerdì 19, alle 19:00, al Rifugio Sant’Eustochia : apericena al tramonto sulle note di clarinetto e pianoforte, con Kevin Cardullo e Simona Damiano . L’evento è organizzato a supporto della raccolta fondi “Ne Vale La Pena”, per la costruzione di un pozzo presso il rifugio, gestito dalla Cooperativa Overland Onlus;

: apericena al tramonto sulle note di clarinetto e pianoforte, con e . L’evento è organizzato a supporto della raccolta fondi “Ne Vale La Pena”, per la costruzione di un pozzo presso il rifugio, gestito dalla Cooperativa Overland Onlus; venerdì 19, dalle 20:00, al Retronouveau : Mind the Gap, recordings pres. FLOW & FLOWERS – BERKEL. Special guest BERKEL ( Planet Rhythm – Subsist Records) DJ’S: BLACK HYPNOTIST – RHODIO_ . Ingresso 5 euro fino alle 23:59, da mezzanotte 10 euro;

: Mind the Gap, recordings pres. FLOW & FLOWERS – BERKEL. Special guest ( Planet Rhythm – Subsist Records) DJ’S: . Ingresso 5 euro fino alle 23:59, da mezzanotte 10 euro; venerdì 19, dalle 21:00, all’ Octopus : MatchMusic live ;

: ; venerdì 19, alle 22:00, al Lido Baiadèra di Oliveri : Turè Muschio live;

: live; venerdì 19, alle 22:00, al Lido Horcynus Orca : i Camurria live;

: i live; venerdì 19, dalle 23:45, alla Pineta di Gioiosa Marea : “Come eravamo”, dj set a cura di Cesare Scaffidi , Pippo Squadrito e Marco Dago

: “Come eravamo”, dj set a cura di , e sabato 20, dalle 16:00, a Castell’Umberto : 45esima edizione della Festa della Birra, con Le Matrioske live ;

: 45esima edizione della Festa della Birra, con ; sabato 20, dalle 20:00, al Retronouveau : The Asteroids live , a seguire dj set a cura di Davide Patania . Ingresso gratuito;

: , a seguire dj set a cura di . Ingresso gratuito; sabato 20, dalle 21:00, all’ Octopus : Pastori di Unicorni live ;

: ; sabato 20, alle 21:30, al Teatro di Tindari : Pink’s One & 3 membri storici dei Pink Floyd . A questo link per i biglietti;

: . A questo link per i biglietti; domenica 21, dalle 20:00, al Parco Museo Jalari : 15esima edizione di Espressivamente

: domenica 21, alle 21:00, nella Chiesa Normanna di Mili San Pietro , per la rassegna “ Notti d’estate nelle chiese italogreche “: canti e suoni antichi del nostro popolo;

, per la rassegna “ “: canti e suoni antichi del nostro popolo; domenica 21, dalle 21:00, all’ Octopus : Musica live, con Salvo Nocera e Marco Briguglio ;

: Musica live, con e ; domenica 21, alle 21:30, al Quarto di Luna , per la rassegna curata da Tuma Records: Yosh Wale in concerto;

, per la rassegna curata da Tuma Records: in concerto; domenica 21, alle 21:30, a Casa Peloro per la rassegna Musica di Casa: Parao in concerto, con Santino Vita, Filippo Paratore e Natale Arena.

Teatro

venerdì 19, alle 19, a Tindari : “ Tindarys Augustea – Il multiforme ingegno “, spettacolo teatrale itinerante all’interno del Parco archeologico di Tindari, una produzione Pro Loco di Patti . Ingresso gratuito;

: “ “, spettacolo teatrale itinerante all’interno del Parco archeologico di Tindari, una produzione . Ingresso gratuito; venerdì 19, alle 21:00, al Teatro Antico di Taormina per la rassegna Sicilia Classica Festival: “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Con l’ Orchestra Città di Ferrara , dirige il Maestro Francesco di Mauro .

per la rassegna Sicilia Classica Festival: “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Con l’ , dirige il Maestro . sabato 20, alle 19:00, all’ Arena Peppe Marchese di Oliver i, per la rassegna Libero Teatro Festival: “Otello e lo stregone”, spettacolo di burattini, a cura della Compagnia La Casa di Creta ;

i, per la rassegna Libero Teatro Festival: “Otello e lo stregone”, spettacolo di burattini, a cura della ; domenica 21, alle 21:00, al Teatro di Tindari per Tindari Festival 2022: “Un giorno quasi perfetto”, per la regia di Michelangelo Maria Zanghì ;

per Tindari Festival 2022: “Un giorno quasi perfetto”, per la regia di ; domenica 21, alle 22:00, al Teatro di Tindari per Tindari Festival 2022: “Stay Hungry”, per la regia di Angelo Campolo

Cinema

sabato 20 e domenica 21, alle 21:30, all’Area Iris di Ganzirri: “Jurassic World – Il dominio“, diretto da Colin Trevorrow.

Mostre

venerdì 19 e sabato 20, dalle 18:30, negli spazi di DISCONTINUO a Barcellona Pozzo di Gotto: “ SUMA – sono una mostra autoctona “, collettiva a cura del Collettivo Flock . Ingresso gratuito;

a Barcellona Pozzo di Gotto: “ “, . Ingresso gratuito; prosegue fino al 14 settembre, negli spazi di LOC – Laboratorio Orlando Contemporaneo di Capo d’Orlando: la mostra “Heal Yoko Ono”, a cura di Davide Maggio.

Libri

venerdì 19, alle 19, alla Foro G gallery di Ganzirri: presentazione di “La feluca e la fiocina” (Capponi Editore) di Irene Caltabiano , dialoga con l’autrice Riccardo Iannaccone , live painting di Roberta Guarnera . Ingresso gratuito;

di Ganzirri: presentazione di “La feluca e la fiocina” (Capponi Editore) di , dialoga con l’autrice , live painting di . Ingresso gratuito; sabato 20, dalle 21, al Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera, per la rassegna “Agosto Quasimodiano 2022“: “Mater dulcissima – La figura della madre nella poesia del ‘900”, reading a cura di Alessandro Quasimodo.

Escursioni

venerdì 19, dalle 16:15, con partenza dalla Chiesa S. Francesco all’Immacolata di viale Boccetta: Tramonto sui Nebrodi, lago Maulazzo . Trekking a cura della Cooperativa di comunità Valli Basiliane . Contributo 7 euro. Per prenotare: 371 4683996;

di viale Boccetta: . Trekking a cura della . Contributo 7 euro. Per prenotare: 371 4683996; sabato 20 e domenica 21, dalle 17:30, a Graniti per la seconda edizione dei “ Borghi dei Tesori Fest “: passeggiata alla scoperta dei murales con “Qui l’arte vive sui muri” (in foto il murales di Ana Armillas). Contributo 6 euro. A questo link per prenotare;

per la seconda edizione dei “ “: passeggiata alla scoperta dei murales con “Qui l’arte vive sui muri” (in foto il murales di Ana Armillas). Contributo 6 euro. A questo link per prenotare; domenica 21, dalle 17:30, all’Argimusco: “Argimusco sotto le stelle”, a cura dell’associazione PFM. A questo link per prenotare.

