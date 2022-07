Dal 2 agosto la seconda parte del cinema all’aperto della Multisala Iris: il programma

Agosto che vai, cinema all’aperto che continua; stiamo chiaramente parlando della Multisala Iris di Messina che prosegue con la seconda parte della rassegna estiva all’Area Iris, proprio di fronte al multiplex di Ganzirri, partita lo scorso 9 luglio. In calendario anteprime, serate horror ma anche eventi speciali come la “Cafon Street Night” o i Soldi Spicci che presenteranno in anteprima “Un mondo sotto social”.

Non solo cinema, ma anche teatro e danza con gli appuntamenti in collaborazione con il Cortile Teatro Festival, giunto alla sua undicesima edizione. E se proprio avete voglia di un grande classico, magari di animazione parte, proprio domani – mercoledì 28 luglio – “Un mondo di sogni animati“, rassegna dedicata ai lungometraggi dello Studio Ghibli.

Cinema all’aperto Messina

Un’estate piena di film quella della Multisala Iris di Messina che, dal 2 agosto, riprende con la seconda parte della rassegna di cinema all’aperto all’Area Iris. Tutti i film in programma:

2 agosto: “ Il discorso perfetto ” diretto da Laurent Tirard;

” diretto da Laurent Tirard; 3 agosto: “ Ennio ” di Giuseppe Tornatore;

” di Giuseppe Tornatore; 5 agosto: “ Ultima notte a Soho ” di Edgar Wright (serata horror);

” di Edgar Wright (serata horror); 6 agosto: “ Uncharted ” diretto da Ruben Fleischer;

” diretto da Ruben Fleischer; 9 agosto: “ Downton Abbey 2 – Una nuova era ” diretto da Simon Curtis;

” diretto da Simon Curtis; 10 agosto: “ Minions 2 ” diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Va (anteprima);

” diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Va (anteprima); 12 agosto: “ Nope ” diretto da Jordan Peele (serata horror);

” diretto da Jordan Peele (serata horror); 13 e 14 agosto: “ Top Gun Maverick ” diretto da Joseph Kosinski;

” diretto da Joseph Kosinski; 16 agosto: “ Il ritratto del duca ” diretto da Roger Michell;

” diretto da Roger Michell; 17 agosto: “ Cafon Street Night “;

“; 18 agosto: “ Scompartimento n.6 ” di Juho Kuosmanen;

” di Juho Kuosmanen; 20 e 21 agosto: “ Jurassic World – Il dominio ” diretto da Colin Trevorrow;

” diretto da Colin Trevorrow; 22 e 24 agosto: “ Un mondo sotto social ” con i Soldi Spicci (anteprima);

” con i Soldi Spicci (anteprima); 25 agosto: “ Nostalgia ” di Mario Martone;

” di Mario Martone; 26 agosto: “ Scream ” diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (serata horror);

” diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (serata horror); 28 agosto: “ Bullet train ” diretto da David Leitch;

” diretto da David Leitch; 30 agosto: “ C’mon C’mon ” diretto da Mike Mills;

” diretto da Mike Mills; 31 agosto: “Red Rocket” diretto da Sean Baker.

Inizio spettacoli 21:30. A questo link per ulteriori informazioni.

(9)