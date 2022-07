A Messina torna il Cortile Teatro Festival: il programma

Quant’è bella Messina in estate, quando si anima di teatranti, danzatori, musicisti che arrivano in città per la prima parte del Cortile Teatro Festival. Un’undicesima edizione dedicata a “Forma e sostanza”, elementi che prenderanno vita in diverse location di Messina. Si comincia lunedì 11 luglio e si proseguirà fino a lunedì 1 agosto 2022.

«Oltre al teatro – dice il direttore artistico Roberto Bonaventura –, ci saranno la danza, interventi performativi, installazioni sonore, circo contemporaneo e teatro per bambini». Ad aprire la nuova edizione del Cortile Teatro Festival, al Cortile del Palazzo Calapaj-D’Alcontres di Messina, sarà “Shots”, di e con Francesco Bernava e Alice Sgroi, presentato da Mezzaria Teatro di Catania.

A Messina torna il Cortile Teatro Festival

Prosa, danza, installazioni sonore: la nuova edizione del Cortile Teatro Festival, nato da un’idea di Roberto Bonaventura e Giuseppe Giamboi, si concentrerà su questo, ma anche sulla collaborazione con altre realtà. «Questa varietà di colori – continua il direttore artistico – ci serve per sottolineare il ruolo dell’arte, deciso e decisivo in momenti storici come quello che attraversiamo, in cui la crisi minaccia di essere più forte di ogni uomo, in cui la negatività sembra essere l’unica energia a venirci a trovare, in cui sembra non esserci traccia di libertà.

Insistiamo quindi, con il nostro modo, sul nostro territorio e sui nostri luoghi, cercando di portare storie su cui riflettere e da cui si possa ripartire per muoversi meglio in questa ingarbugliata matassa. Storie legate da un unico filo, quello dell’artista che le muove. L’artista dunque: è a lui che affidiamo questo festival, sperando sempre che “non voglia comprare né essere comprato”».

Tra gli appuntamenti vi segnaliamo, in modo particolare; Stalker Teatro, da Torino, che presenta “Steli“: un ponte tra arte visiva e performing art; Chorea Vacui, installazione sonora, a cura di Teatringestazione, compagnia multidisciplinare con base a Napoli e, infine, Alter_azione/Metamorfosi di Gaia Gemelli, spettacolo di danza tutto messinese.

Tutto il programma:

11 luglio , alle 20:45, Cortile Calapaj D’Alcontres: Shots di e con Francesco Bernava e Alice Sgroi;

, alle 20:45, Cortile Calapaj D’Alcontres: di e con Francesco Bernava e Alice Sgroi; 12 luglio , alle 21:30, Area Iris di Ganzirri: Eufemia , spettacolo di danza con Sophie Claire Annen, Vittoria Caneva, Giorgia Lolli. Produzione Anghiari Dance Hub 2020, con il sostegno di SdFactory Laboratorio Creativo (Reggio Emilia) e blueFACTORY (Fribourg, CH);

, alle 21:30, Area Iris di Ganzirri: , spettacolo di danza con Sophie Claire Annen, Vittoria Caneva, Giorgia Lolli. Produzione Anghiari Dance Hub 2020, con il sostegno di SdFactory Laboratorio Creativo (Reggio Emilia) e blueFACTORY (Fribourg, CH); 17 luglio , alle 18:30, lido Horcynus Orca: Stalker Teatro . Performers Stefano Bosco, Dario Prazzoli, Sara Ghirlanda, Silvia Sabatino. Production Stalker Teatro;

, alle 18:30, lido Horcynus Orca: . Performers Stefano Bosco, Dario Prazzoli, Sara Ghirlanda, Silvia Sabatino. Production Stalker Teatro; 18 luglio , alle 20:45, Cortile Calapaj D’Alcontres: Lei conosce Arpad Weisz? Reading tratto da “Dallo scudetto ad Auschwitz” di Matteo Marani, con Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi, riduzione del testo e regia di Gianni Farina, produzione E production, in collaborazione con Liberty / Stagione Agorà;

, alle 20:45, Cortile Calapaj D’Alcontres: Reading tratto da “Dallo scudetto ad Auschwitz” di Matteo Marani, con Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi, riduzione del testo e regia di Gianni Farina, produzione E production, in collaborazione con Liberty / Stagione Agorà; 21 luglio , alle 21 e alle 22, lido Horcynus Orca: Chorea Vacui , installazione sonora, regia e cura della visione Gesualdi | Trono, con Giovanni Trono. Produzione TeatrIngestAzione;

, alle 21 e alle 22, lido Horcynus Orca: , installazione sonora, regia e cura della visione Gesualdi | Trono, con Giovanni Trono. Produzione TeatrIngestAzione; 25 luglio , alle 20:45, Cortile Calapaj-D’Alcontres: Le mille bolle blu , scritto da Salvatore Rizzo, diretto e interpretato da Filippo Luna;

, alle 20:45, Cortile Calapaj-D’Alcontres: , scritto da Salvatore Rizzo, diretto e interpretato da Filippo Luna; 26 luglio , alle 21:30, Area Iris di Ganzirri: Alter_azione / Metamoforsi , spettacolo di danza di Gaia Gemelli, con Carolina Parisi, Simona Rando, Martina Romano, Alice Sanni, light designer Stefano Barbagallo, grafica Riccardo Bonaventura, produzione Danzarte;

, alle 21:30, Area Iris di Ganzirri: , spettacolo di danza di Gaia Gemelli, con Carolina Parisi, Simona Rando, Martina Romano, Alice Sanni, light designer Stefano Barbagallo, grafica Riccardo Bonaventura, produzione Danzarte; 1 agosto, alle 20:45, Cortile Capalaj-D’Alcontres: Tower speaks, spettacolo di danza di Agostina D’Alessandro. Performers Hernan Mancebo Martinez & Agostina D’Alessandro, live music Pierfrancesco Mucari (saxophones, marranzani & electronics), production Compagnie Agostina D’Alessandro/ Expansive Being – PERFORMARE FESTIVAL 2021.

