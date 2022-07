Un’estate piena di cinema: alla Multisala Iris arrivano i film dello Studio Ghibli

A Messina torna anche per l’estate 2022 il grande cinema dello Studio Ghibli che ha fatto sognare grandi e piccoli; si chiama proprio “Un mondo di sogni animati”, la rassegna organizzata dalla Multisala Iris di Ganzirri. Si comincia giovedì 28 luglio con “Nausicaä della Valle del vento“, film d’animazione del 1984 diretto da Hayao Miyazaki.

Nausicaä è la principessa della Valle del vento che si ritroverà a combattere in un mondo reduce da una spaventosa guerra termonucleare, in cui buona parte dell’ecosistema è stato annientato. Vi ricorda per caso qualcosa? Ad ogni modo il film rimarrà in programmazione fino al 31 luglio.

Cinema d’estate a Messina

Lo Studio Ghibli è stato fondato, a Tokyo, nel 1985 da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. I film realizzati dallo Studio Ghibli sono tra i più visti in Giappone e possiamo dirlo tra i più belli mai fatti.Nel 2002 Miyazaki ha vinto l’Oscar con quel capolavoro che è “La città incantata” (in foto una scena del film), diventando il primo, e al momento unico regista di anime, ad essere premiato dall’Academy di Los Angeles.

Insieme alla rassegna di cinema all’aperto che si svolge nell’Area Iris, l’estate all’insegna del grande schermo prosegue anche all’interno del multiplex di Ganzirri. Ecco tutta la programmazione della rassegna Ghibli:

dal 28 al 31 luglio: “Nausicaä della Valle del vento”

dal 2 al 4 agosto: “Porco Rosso”

dal 5 all’8 agosto: “Principessa Mononoke”

dal 9 all’11 agosto: “La città incantata”

12, 13,14,16 e 17 agosto: “Il castello errante di Howl”

Per gli orari vi rimandiamo al sito della Multisala Iris.

