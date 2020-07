Area IRIS: arriva la rassegna di cinema all’aperto della Multisala Iris di Messina

A Messina arriva il cinema all’aperto della Multisala Iris. Dotato di uno degli schermi più grandi della provincia, lo spazio è stato allestito di fronte la struttura di via Consolare Pompea. Anche stavolta, Umberto Parlagreco propone al pubblico film di qualità, per appassionati e non solo.

«L’idea – dice Umberto Parlagreco – di dare al pubblico la possibilità di uscire dalla propria comfort zone e dare visibilità ai moltissimi mondi che compongono la settima arte, è per me vitale. Inoltre, voglio sottolineare che abbiamo organizzato gli spazi in maniera da garantire la sicurezza del pubblico secondo le norme anti Covid previste.» In programma, tra gli altri: Grosso guaio a Chinatown e il pluripremiato Parasite ma anche Il Re Leone e un documentario su Federico Fellini.

Umberto Parlagreco l’ha detto e l’ha fatto. Adesso è pronto ad accogliere il pubblico anche il tanto atteso spazio all’aperto che ospiterà le proiezioni cinematografiche della Multisala Iris. Una sorta – come si direbbe in gergo – di spin off estivo. Tre le rassegna in programma (cinema indie, anni ’80 e sentieri d’ombra), film dedicati ai più piccoli e una vera e propria chicca con il documentario “Fellini degli spiriti” un ritratto spirituale del maestro, diretto da Anselma dell’Olio. Tutto il programma (inizio spettacoli 21.30):

29 e 30 luglio: Downtown Abbey di Michael Engler

di Michael Engler 1 e 2 agosto: Il Re Leone di Jon Favreau

di Jon Favreau 3 agosto: Marie Curie di Marie Noëlle

di Marie Noëlle 4 agosto: Parasite di Bong Joon Ho

di Bong Joon Ho 5 agosto: Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter

di John Carpenter 6 agosto: Midsommar di Ari Aster

di Ari Aster 7 agosto: Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen

di Woody Allen 8 e 9 agosto: Frozen 2 di Chris Buck e Jennifer Lee

Il costo del biglietto è di 6€ e, come da riapertura, permane la possibilità di acquistare il biglietto sostenitore di €10, assolutamente facoltativo.

