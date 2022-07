“Libero Teatro Festival” 2022, Michelangelo Maria Zanghì: «Cultura sia supportata»

Valorizzare la cultura e lo spettacolo sul territorio: così il Libero Teatro Festival mette in vetrina l’arte del teatro in provincia di Messina. Giunta alla seconda edizione, questa rassegna, creata dal regista e attore 34enne originario di Patti, Michelangelo Maria Zanghì, e organizzata dalla Compagnia di San Lorenzo, si ripresenta con lo stesso programma della passata stagione (consultabile alla fine dell’articolo), dividendosi tra Patti e Oliveri.

Si partirà ad agosto con il teatro gourmet nel Chiostro dell’Ex Convento di San Francesco (dove si terrà anche una mostra fotografica) e già da domani, sabato 9 luglio, ci sarà il primo evento del teatro per bambini. Ma com’è nato il Libero Teatro Festival e chi sono gli altri protagonisti di questo progetto? Lo abbiamo chiesto anche quest’anno al suo fondatore e direttore artistico, che ha risposto alle nostre domande alla vigilia della seconda edizione.

Cosa dovrà aspettarsi il pubblico dalla seconda edizione del Libero Teatro Festival?

«Stiamo riproponendo quanto già fatto l’anno scorso. Come sempre per il teatro gourmet a Patti ci aiuterà la Cantina Vigna Nica, con 3 spettacoli e vino in omaggio, mentre la degustazione sarà offerta da un agriturismo di Patti, La Casa del Priore. Stiamo coinvolgendo sempre più strutture del territorio e già l’anno scorso abbiamo creato un indotto non indifferente, perché giustamente in un Paese piccolo hanno mangiato e dormito tantissime persone. Mi aspetto dalle prossime edizioni che l’amministrazione ci aiuti di più».

Perché?

«Perché è una cosa illogica che un festival che dà lustro al paese e al centro storico debba pagare l’affitto. A Oliveri non paghiamo nessun affitto e l’amministrazione si sta spendendo tantissimo, avendoci dato il patrocinio e facendoci pagare solo la SIAE. A Patti è una cosa veramente ridicola, ci hanno offerto l’affitto dei locali a un prezzo più agevolato. Ed è successo sia con l’amministrazione comunale precedente che con quella attuale, dunque a prescindere dai colori politici».

Riesce a tracciare un bilancio della scorsa edizione?

«La scorsa edizione è andata molto bene, siamo partiti in sordina col primo spettacolo e invece abbiamo chiuso incrementando di volta in volta il pubblico facendo anche due sold out. Era impossibile non riproporlo anche quest’anno».

State collaborando con altri festival o altre persone attive nel vostro campo?

«Io sono stato il direttore per dieci anni del Teatro Comunale di Patti e già allora organizzavo una rassegna invernale sviluppata su più mesi. C’era una collaborazione con molti artisti che ora vengono al festival, ma io sono amico e lavoro spesso con Roberto Bonaventura, direttore artistico del Cortile Teatro Festival. Facciamo entrambi parte della Rete Latitudini. La nostra è una collaborazione non ufficiale, ma lui tra l’altro sarà in scena al Libero Teatro Festival il 22 agosto con il suo spettacolo, mentre io con i miei sono stato più volte in scena al Cortile. Pur non essendo ufficiale la collaborazione è attiva nei fatti».

Nella “squadra” del Libero Teatro Festival c’è anche la giovane attrice Nunzia Lo Presti, nota al grande pubblico per aver interpretato Ninetta Bagarella (la moglie di Totò Riina) nel film di Marco Bellocchio, “Il traditore”. Di cosa si occuperà?

«La conosco da tantissimi anni e abbiamo fatto un lavoro lo scorso inverno. Ci siamo trovati bene dopo molto tempo in cui non avevamo più collaborato. Ha lavorato con Emma Dante ed è una bravissima attrice. Lei, essendo di Oliveri, si occuperà del teatro per i bambini. Poi ci sono anche Cleopatra Cortese e Nino Anelli, che già dall’anno scorso davano una mano con l’organizzazione del teatro gourmet a Patti e lo faranno anche in questa edizione».

Il festival continuerà ad esserci?

«Sì, assolutamente, a meno che non continuino a chiederci l’affitto. In quel caso saremmo costretti a cambiare location, magari sempre nella provincia di Messina».

La politica vi sostiene?

«A Patti si parla di cultura, ma è difficile concretizzare tutto dopo la campagna elettorale. La situazione finanziaria il Comune non la recupera chiedendomi 500 euro di affitto per degli spettacoli, se quello è il problema. Il problema è che Patti è in perenne campagna elettorale e io, essendo una persona che si occupa di teatro, sono spesso al centro di schermaglie politiche tra fazioni opposte, ma non vivo neanche più a Patti, sto a Barcellona. Mi piacerebbe che la cultura in Sicilia fosse più supportata dalle istituzioni».

Quali altri progetti ha in cantiere Michelangelo Maria Zanghì?

«Al momento sto portando in giro lo spettacolo “Un giorno quasi perfetto”. Sarà in anteprima al Teatro Antico di Tindari ad agosto. Sto cercando di tenermi molto attivo dopo gli anni di pandemia».

Il programma completo del Libero Teatro Festival 2022

Il Libero Teatro Festival è diviso in due parti. Il teatro gourmet a Patti, con spettacolo, mostra fotografica, degustazione e vino, al costo di €25 a serata. In alternativa, è possibile acquistare un abbonamento ai 3 spettacoli (degustazioni e mostra incluse) al prezzo di €60.

Per quanto riguarda, invece, il progetto “Bambini a teatro” gli spettacoli si terranno a Oliveri, all’Arena Peppe Marchese (vicino al Lungomare), l’ingresso costa €5 e l’ultimo spettacolo sarà il 27 agosto. La prenotazione non è obbligatoria ma è altamente consigliata.

Questo il calendario completo degli spettacoli del Libero Festival 2022:

BAMBINI A TEATRO

Oliveri – Arena Peppe Marchese (Cortile Scuola Elementare) Lungomare di Oliveri

9 luglio 2022

RAPERONZOLO

Compagnia Accademia Sarabanda

Compagnia Accademia Sarabanda 16 luglio 2022

ALADINO

Compagnia Accademia Sarabanda

Compagnia Accademia Sarabanda 23 luglio 2022

CAPPUCCETTO ROSSO

Compagnia Accademia Sarabanda

Compagnia Accademia Sarabanda 30 luglio 2022

LA FONTANA DELLA BELLEZZA

Compagnia Accademia Sarabanda

Compagnia Accademia Sarabanda 6 agosto 2022

LA NOTTE DI GIUFÀ

Compagnia Teatro dei Naviganti

Compagnia Teatro dei Naviganti 13 agosto 2022

MAGARIA

Efebo Compagnia Teatrale

Efebo Compagnia Teatrale 20 agosto 2022

OTELLO E LO STREGONE

Compagnia La Casa di Creta

Compagnia La Casa di Creta 27 agosto 2022

CAPPUCCETTO ROzzO

Compagnia La Casa di Creta

TEATRO GOURMET

Patti | Chiostro Ex Convento San Francesco, Centro Storico

Inizio spettacoli ore 21:30, a seguire degustazione enogastronomica curata dall’Agriturismo La Casa del Priore

In collaborazione con la Cantina Vigna Nica

8 agosto 2022

AGRIGENTO, STAZIONE DI AGRIGENTO

scritto, diretto e interpretato da Gianfranco Quero

musica composta ed eseguita dal vivo da Katia Pesti

produzione Nutrimenti Terrestri

scritto, diretto e interpretato da Gianfranco Quero musica composta ed eseguita dal vivo da Katia Pesti produzione Nutrimenti Terrestri 16 agosto 2022

IL RASOIO DI OCCAM

di Giusi Arimatea e Giovanni Maria Currò

regia Giovanni Maria Currò

con Tino Calbarò, Alessio Bonaffini, Mauro Failla

produzione Clan degli Attori

di Giusi Arimatea e Giovanni Maria Currò regia Giovanni Maria Currò con Tino Calbarò, Alessio Bonaffini, Mauro Failla produzione Clan degli Attori 22 agosto 2022

MAMMA. PICCOLE TRAGEDIE MINIMALI

di Annibale Ruccello

regia Roberto Zorn Bonaventura

con Gianluca Cesale

produzione Castello di Sancio

MOSTRA FOTOGRAFICA

Patti | Chiostro Ex Convento San Francesco, Centro Storico

8, 16, 22 agosto 2022

FORMA E SOSTANZA

a cura di Giuseppe Calcagno, Stefano Di Gioia, Domenico Genovese



Progetto grafico di Riccardo Bonaventura

(9)