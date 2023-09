Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E se dopo l’ultimo bagno a mare avete voglia di fare qualcosa, su “Tutto Eventi” trovate le cose da fare a Messina nel weekend, il secondo di settembre. Tra gli appuntamenti da non perdere il primo fine settimana de “Le Vie dei Tesori” 2023, festival diffuso dedicato alle bellezze artistiche, naturali e storiche di Messina.

«Quello che noi costruiamo, – aveva detto la Presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, Laura Anello durante la conferenza stampa di presentazione –, sono città museo trasversali, a cielo aperto. Diamo spessore ai luoghi, consentendo ai cittadini di incrociare non solo luoghi, ma anche storie legate al territorio, con una ricaduta economia e turistica. Il patrimonio è una leva poderosa per far rimanere i giovani in Sicilia». A questo link tutte le cose da vedere e le esperienze da fare a Messina.

Tutto Eventi: il weekend a Messina

E poi ancora i bonuMusai in concerto al Palacultura per “Note di Settembre”; la “prima” pedalata in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2023; la presentazione del libro di Rita Alù in occasione della rassegna NaxosLegge. Tutte le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 15 a domenica 17 settembre 2023:

Concerti

da venerdì 15 a domenica 17 settembre, alla Chiesa di San Papino , a Milazzo: Festival della Musica da Camera , a cura dell’ Associazione Culturale Musicale “ Melos “;

, a Milazzo: , a cura dell’ “ “; venerdì 15 settembre, alle 21.00, al Giardino Corallo : “Musica d’Autore”, con Fabio Catalano e Marcello Fatato . Ingresso gratuito;

: “Musica d’Autore”, con e . Ingresso gratuito; sabato 16 settembre, alle 21.00, al Giardino Corallo : Sergio Caputo in concerto ;

: ; sabato 16 settembre, alle 21.00, al Ricrio Ammare : The Brixton in concerto ;

: ; domenica 17 settembre, alle 18.00, al Palacultura per “Note di settembre“: bonuMusai in concerto, omaggio a Pino Daniele. A cura dell’Associazione Musicale Vincenzo Bellini.

Libri

venerdì 15 settembre, alle 18.00, al bistrot del lido di Naxos , per NaxosLegge 2023: presentazione del libro “Il mare non mente mai” (A&B edizioni, 2023) di Riccardo Mondo . Dialogano con l’autore Luigi Turinese e Fulvia Toscano ;

, per NaxosLegge 2023: “Il mare non mente mai” (A&B edizioni, 2023) di . Dialogano con l’autore e ; venerdì 15 settembre, alle 18.30, alla Mondadori : presentazione del libro “Farfalle” (Resalio, 2023) di Danila Tropea . Dialoga con l’autrice Fabrizio J. Fustinoni . Intervengono Maurizio Marchetti e Davide Marchetti ;

: “Farfalle” (Resalio, 2023) di . Dialoga con l’autrice . Intervengono e ; domenica 17 settembre, alle 17.30, a Villa Garbo a Letojanni, per NaxosLegge2023: presentazione del libro “L’altra metà dell’arte” (Torri del Vento, 2023) di Rita Alù. Dialoga con l’autrice Milena Romeo.

Incontri e Laboratori

sabato 16 settembre, alle 18.00, alla Villa Romana di San Biagio , a Terme Vigliatore, per “Il sorriso degli dei”: “Ogni felicità è un capolavoro”, con Elio Crifò , a cura del Parco Archeologico di Tindari ;

, a Terme Vigliatore, per “Il sorriso degli dei”: “Ogni felicità è un capolavoro”, con , a cura del ; domenica 17 settembre, alle 17.45, all’Atelier Garibaldi in via Giordano Bruno 106: “La mappa dei desideri”, laboratorio arte terapia, a cura di Giorgia Garibaldi e Paolo Ferrara. A questo link per iscriversi.

Mostre

prosegue fino al 22 settembre, alla Galleria Fabbrica 11 di Salina : “Un’I-Dea di Donna” con le opere di Daniela Balsamo , Ilaria Del Monte , Ersilia Leonini , Jara Marzulli , Linda Sofia Randazzo . A cura di Mariateresa Zagone ;

: “Un’I-Dea di Donna” con le opere di , , , , . A cura di ; prosegue fino al 30 settembre, al Parco Archeologico Naxos Taormina : “Pieghe del Tempo”, mostra di Claudio Palmieri , a cura di Ilaria Schiaffini ;

: “Pieghe del Tempo”, mostra di , a cura di ; prosegue fino 14 ottobre, al Museo Regionale di Messina: “Seguendo Caravaggio“. Il MuMe è visitabile da lunedì al sabato dalle 09.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00. Domenica e festivi dalle 09.00 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30).

Serate danzanti

sabato 16 settembre, alle 22.00, al Retronouveau: “Total Eclipse”, dj set a cura di Davide Patania.

Natura e Relax

sabato 16 settembre, dalle 09.15, con partenza da piazza Pugliatti , in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2023: “PedalaMe”, passeggiata in bicicletta a cura della FIAB ;

, in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2023: “PedalaMe”, a cura della ; sabato 16 settembre, alle 10.00, con ritrovo presso il Bar “Attilio” a Giammoro: escursione alle Cascate del Cataolo. Trekking a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

sabato 16 e domenica 17 settembre: primo weekend de Le Vie dei Tesori 2023 ;

; sabato 16 e domenica 17 settembre, ad Alcara Li Fusi : secondo weekend di Nebrodigusto 2023;

: secondo weekend di Nebrodigusto 2023; domenica 17 settembre, dalle 16.00, a Forte San Jachiddu: “Sinestesie. Tra Arte e Natura”, con il collettivo Tagete. Danza, musica, poesia, teatro, a cura del Collettivo FestaNera.

Prossimi eventi a Messina

dal 29 settembre all’1 ottobre, presso La Casa del Con , via Maddalena 8: “Relazioni d’amore“, laboratorio di ascolto , danza , racconto . A cura dell’ Associazione Il Cantiere dell’InCanto , in collaborazione con Filarmonica Laudamo , Edizioni Mesogea , Compagnie ANQA / Chorégraphe Isabelle Brunaud ;

, via Maddalena 8: “Relazioni d’amore“, , , . A cura dell’ , in collaborazione con , , / ; venerdì 29 settembre, dalle 17.00, al Rettorato: MEDNIGHT 2023, festival della scienza.

(459)