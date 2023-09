Le Vie dei Tesori 2023 a Messina: le esperienze da fare e i luoghi da vedere

Tutto pronto per Le Vie dei Tesori 2023, il festival diffuso dedicato al patrimonio culturale siciliano, promosso dall’omonima Fondazione che anche a Messina aprirà luoghi storici e farà vivere nuove esperienze sul territorio. «È una iniziativa – ha detto il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma, che riscuote sempre grande successo, grazie alla rete che la Fondazione Le Vie dei Tesori è riuscita a creare».

«Un progetto – ha aggiunto l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata –, che rende visibile quello che spesso è invisibile: un patrimonio culturale molto interessante che mette in risalto il territorio. Queste iniziative permettono il prolungamento della stagione turistica in Sicilia, e a Messina». Dello stesso avviso il Sindaco Federico Basile che parla di Messina come «una città da scoprire ogni giorno, in forme diverse: dalle passeggiate alle esperienze da vivere».

Le Vie dei Tesori 2023

«Quello che noi costruiamo, – ha detto la Presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, Laura Anello –, sono città museo trasversali, a cielo aperto. Diamo spessore ai luoghi, consentendo ai cittadini di incrociare non solo luoghi, ma anche storie legate al territorio, con una ricaduta economia e turistica. Il patrimonio è una leva poderosa per far rimanere i giovani in Sicilia». Tra le cose da visitare a Messina, a cura di Marco Grassi, il Seminario Arcivescovile, sul viale Giostra, che mette a disposizione alcune sezioni della Biblioteca Painiana, antica raccolta zoologica, comprensiva di celebri bozzetti e cartoni di Aristide Sartori.

Ecco i 26 luoghi da vedere, le 4 passeggiate da fare e le 7 esperienze da fare a Messina per l’edizione 2023 de Le vie Dei Tesori, a partire dal 16 settembre all’1 ottobre 2023. (Intanto ultimo weekend per partecipare ai Borghi dei Tesori Fest 2023):

I luoghi a Messina de Le Vie dei Tesori 2023

Abbazia di Santa Maria di Mili;

Casa Museo di Maria Costa;

Castel Gonzaga;

Chiesa di San Giovanni Battista;

Chiesa di San Nicola;

Chiesa di Sant’Elia;

Chiesa di S. Maria Alemanna;

Chiesa di S. Maria dei Giardini;

Chiesa dei Catalani;

Chiesa e Museo di San Giovanni di Malta;

Chiesa Gesù e Maria delle Trombe e il Bambinello delle Lacrime;

Collezioni dell’Università di Messina;

Eremo Regio Madonna di Trapani;

Forte Ogliastri;

Forte San Salvatore e Stele della Madonnina;

Galleria d’arte moderna e contemporanea “Lucio Barbera”;

GAMM (Palacultura);

Monastero San Placido Calonero Enoteca Provinciale;

Museo della Fauna dell’Università di Messina;

Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Gesso;

Prefettura;

Santuario di San Francesco all’Immacolata;

Seminario Arcivescovile San Pio X;

Tempio di Cristo Re, Castello di Roccaguelfonia;

Villa Cianciafara;

Villa Giovanna.

Le passeggiate da fare a Messina

Antico Casale di Castanea;

Antico via del dromo Mili Marina – Mili Moleti;

Percorso Mariano;

Percorso delle Fontane.

Le esperienze da vivere

Nel lago, sulle barche dei cocciulari;

Floresta arrampicata sui monti;

Alì, tra sentieri e sapori;

Azienda Agrocola Villarè, caccia al tesoro per le vie della fattoria;

Tra lazzi in costume a Villa Cianciafara;

Happy Hippy Family, a passeggio sui pony;

Un bagno di suoni a Villa Giovanna.

Come acquistare i biglietti

Per partecipare alle visite guidate nei luoghi basta acquistare il coupon online sul sito Le Vie dei Tesori o presso l’info point Chiesa di San Giovanni di Malta, aperto il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00. Le passeggiate e le esperienze devono essere prenotare on line su www.leviedeitesori.com.

