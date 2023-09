Provole, suini neri e paste di mandorle: arriva Nebrodigusto 2023

A circa un’ora di distanza da Messina c’è il borgo antico di Alcara Li Fusi, pronto ad accogliere l’edizione 2023 di Nebrodigusto: rassegna dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio. La manifestazione, patrocinata dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca e dal Comune di Alcara Li Fusi ospiterà diciotto chef.

A raccontare la loro storia attraverso la cucina ci saranno, tra gli altri: Vincenzo Candiano della Locanda Don Serafino ristorante stellato di Ragusa Ibla; Celestino Drago chef originario di Galati Mamertino con tredici ristoranti negli Stati Uniti; Penelope Musolino chef proveniente dall’esperienza del tristellato La Pergola di Roma di Heinz Beck.

Nebrodigusto 2023

Il programma Nebrodigusto 2023 prevede degustazioni guidate delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche siciliane, workshop, convegni e show cooking. Tra i prodotti tipici dei Nebrodi ricordiamo: il suino nero (il panino al suino nero dei Nebroidi è stato il più amato dell’edizione 2022 del Messina Street Food Fest); la provola dei Nebrodi D.O.P. che si può assaggiare in varianti diverse, dalla stagionata a quella fresca, passando da quella avvolta nella foglia di limone; la pasta di mandorle di Tortorici. L’appuntamento è per i prossimi due weekend: il 9 e il 10 e il 16 e il 17 settembre. A questo link il programma.

Su Alcara Li Fusi

Di recente, il borgo antico di Alcara Li Fusi ha vinto il contest (ex aequo con Caltabellotta) lanciato dalla Fondazione Le Vie dei Tesori con il progetto proposto dall’associazione Alcara Borgo Natura per il miglioramento della fruizione di un’area naturalistica unica, quella delle Rocche del Crasto, dove nidifica il grifone. Da questo progetto nascerà un sentiero didattico con un cannocchiale panoramico per osservare i grifoni e il restauro dell’ingresso all’eremo di San Pellegrino.

(18)