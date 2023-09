Le Vie dei Tesori 2023, a Messina ritorna il Festival del Patrimonio Culturale: le date

Tra meno di dieci giorni sull’Isola si diffonde cultura grazie all’edizione 2023 de Le Vie dei Tesori: il Festival del Patrimonio Culturale si svolgerà (anche a Messina) tra il 16 settembre e il 5 novembre 2023.

«La XVII edizione – si legge sul sito – si svolgerà in 17 città di tutta l’isola, negli 8 weekend compresi tra il 16 settembre e il 5 novembre 2023. Si parte a settembre con 10 città, fino all’1 ottobre 2023». In questa prima parte del festival diffuso sarà possibile visitare, insieme alle bellezze storiche e naturali di Bagheria, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Enna, Caltanissetta, Corleone e Alcamo, anche quelle di Messina e provincia.

A ottobre, invece, Le Vie dei Tesori si sposteranno alla scoperta del patrimonio culturale di: Ragusa, Scicli, Noto, Sciacca, Carini, Palermo e Catania. Il programma è ancora in fase di definizione.

I Borghi dei Tesori Fest 2023

In attesa della nuova edizione de Le Vie dei Tesori, prosegue per l’ultimo weekend (sabato 9 e domenica 10 settembre) l’appuntamento con i Borghi dei Tesori Fest 2023. In provincia di Messina è possibile visitare cinque “tesori”, tra questi Alcara Li Fusi vincitore del contest lanciato ad agosto 2023 dalla Fondazione Le Vie dei Tesori con quasi 9mila voti.

Il borgo ha vinto (ex aequo con Caltabellotta) con il progetto proposto dall’associazione Alcara Borgo Natura per il miglioramento della fruizione di un’area naturalistica unica, quella delle Rocche del Crasto, dove nidifica il grifone. Da questo progetto nascerà un sentiero didattico con un cannocchiale panoramico per osservare i grifoni e il restauro dell’ingresso all’eremo di San Pellegrino.

Insieme ad Alcara Li Fusi sarà possibile visitare: Frazzanò, Mirto, San Piero Patti, Tripi. A questo link per i biglietti.

In foto il Sacrario di Cristo Re aperto durante l’edizione 2019 de Le Vie dei Tesori

(5)