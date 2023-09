Al Palacultura di Messina arrivano le “Note di Settembre”: i concerti in programma

Sono quattro i concerti in programma al Palacultura di Messina, organizzati dall’Associazione Musicale Vincenzo Bellini che recupera gli appuntamenti musicali estivi, che si sarebbe dovuti tenere dal 28 luglio al Castello di Oliveri, sospesi a causa dell’allarme incendi.

Così si torna in città, con una mini rassegna musicale. «Quattro splendidi concerti – scrive l’Associazione Bellini –, che incontreranno e soddisferanno gli ascoltatori più curiosi, passando da Pino Daniele alla fisarmonica di Pietro Roffi, dal jazz alla musica del mediterraneo. Ma le sorprese non sono finite. Per gli abbonati alla scorsa stagione concertistica l’ingresso ai concerti sarà gratuito.

Sarà possibile abbonarsi, richiedere informazioni e curiosità sulla nostra prossima stagione».

Il primo appuntamento è in programma domenica 17 settembre, alle 18.00 con i bonuMusai che faranno un omaggio a Pino Daniele. Sul palco: Nino Pettineo alla batteria, Nello Fatato al basso, Marcello Fatato alla voce, Antonio Amante Reynolds alle chitarre, Fabio Catalano al piano, Orazio Maugeri al sax.

Ecco i concerti in programma al Palacultura di Messina, organizzati dall’Associazione Vincenzo Bellini:

domenica 17 settembre, alle 18.00: bonuMusai, omaggio a Pino Daniele;

lunedì 25 settembre, alle 21.00: Federico Saccà Group;

venerdì 29 settembre, alle 21.00: Pietro Roffi, fisarmonica e composizioni originali;

domenica 1 ottobre, alle 18.00: Trivatura, musiche e colori del mediterraneo.

Per prenotazioni è possibile contattare il numero: 3471115055. A questo link per maggiori informazioni.

A proposito di concerti, a breve verrà presentata la nuova stagione concertistica della Filarmonica Laudamo di Messina, arriva alla sua 103esima edizione.

