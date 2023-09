Pronti, partenza, via: a Messina arriva la Settimana Europea della Mobilità 2023

Messina si prepara a pedalare (e non solo) in vista della Settimana Europea della Mobilità 2023: l’appuntamento è da sabato 16 a venerdì 22 settembre. Il tema scelto per questa nuova edizione, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), è il “Risparmio Energetico”.

«Per far riflettere – si legge nella nota del MASE –, sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività non solo in termini ambientali».

Da questo punto di vista, scegliere la mobilità sostenibile come pratica quotidiana (spostarsi con i mezzi pubblici, o preferire la bici o vetture a basso impatto ambientale, per esempio) può favorire notevolmente il risparmio e migliorare la vivibilità delle città.

«Poiché i trasporti sono il secondo settore più inquinante in Europa (e tra il 2018 e il 2019 le emissioni derivanti dal settore dei trasporti sono addirittura aumentate dello 0,8%) – continua il Ministero dell’Ambiente – è necessario compiere sforzi significativi per raggiungere l’obiettivo europeo di emissioni-zero di gas serra entro il 2050, come indicato nel Green Deal europeo».

La Settimana Europea della Mobilità 2023

Così anche Messina farà la sua parte, aderendo alla Settimana Europea della Mobilità 2023 che verrà inaugurata con “PedalaME”, pedalata organizzata dalla Federazione Nazionale Ambiente e Bicicletta, in sinergia con il Comune, ATM e Università di Messina.

«L’idea – fa sapere l’Ateneo messinese – è quella di sensibilizzare la comunità accademica e cittadina sui temi della mobilità sostenibile ed in particolare della mobilità dolce, invogliando all’uso della bicicletta». La pedalata è in programma sabato 16 settembre, dalle 09.15, con partenza da piazza Pugliatti.

Durante la Settimana, il cui programma verrà presentato al Forte San Salvatore nella giornata del 16 settembre, due gli appuntamenti da segnalare:

PAN Idea : ideato da PAN (Public Awareness Network) e promosso dal Comitato Promotore della Fondazione Da Vinci. L’obiettivo è attivare il dialogo e il confronto tra gli stakeholder del territorio, focalizzando l’attenzione sulla mobilità dello Stretto e assicurando centralità all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.

: ideato da PAN (Public Awareness Network) e promosso dal Comitato Promotore della Fondazione Da Vinci. L’obiettivo è attivare il dialogo e il confronto tra gli stakeholder del territorio, focalizzando l’attenzione sulla mobilità dello Stretto e assicurando centralità all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. Il futuro della mobilità nello Stretto di Messina: dal 20 al 22 settembre, in piazza Lo Sardo, si discuterà un nuovo modello di mobilità, attraverso l’approfondimento di nuove tecnologie.

Foto © tima miroshnichenko pexels

