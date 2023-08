“Un sabato italiano” con Sergio Caputo: il concerto al Giardino Corallo

Al Giardino Corallo proseguono gli appuntamenti in musica con il concerto di Sergio Caputo che arriva a Messina per festeggiare i primi 40 anni di “Un Sabato Italiano”, uscito nell’aprile del 1983. Il disco conteneva il singolo omonimo che decretò il successo del cantautore romano.

«Con quell’album – scrivono gli organizzatori – Sergio Caputo affermava un suo stile e un suo linguaggio personali, ancora oggi inimitabili, attraverso brani dal successo intramontabile, anche tra il pubblico più giovane, e che sono diventati dei classici italiani alla radio, in tv, nei locali e nei club dove centinaia di band ne hanno fatto i pezzi portanti del loro repertorio live. Oggi le doti di performer e intrattenitore di Sergio Caputo hanno una marcia in più: oltre un decennio di esperienza americana durante la quale Sergio ha raffinato le sue arti musicali e di dialogo col pubblico».

Così, per celebrare i primi 40 anni di questa canzone conosciuta da tutti Sergio Caputo farà un remake dell’album originale, accompagnato da una band di sei elementi. Il concerto di Sergio Caputo è in programma sabato 16 settembre, alle 21.00, al Giardino Corallo. A questo link per i biglietti.

Prossimi appuntamenti al Giardino Corallo

L’estate al Giardino Corallo di Messina prosegue con diversi appuntamenti, ecco i prossimi eventi:

venerdì 1 settembre, alle 21.00: Musica d’autore;

sabato 2 settembre, alle 21.00: Toti e Totino, il duo siciliano intratterà grandi e piccoli in uno spettacolo tutto da ridere, con le musiche eseguite dal vivo dal Maestro Alex Magri.

A questo link per maggiori informazioni.

(19)