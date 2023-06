Salvini a Messina, il Comitato “Invece del Ponte”: «Sindaci tenuti fuori dalla porta»

Non sono mancate le contestazioni e le polemiche per la partecipazione del Ministro Matteo Salvini al convegno organizzato da Cisl, Filca e Fit a bordo della nave Elio di Caronte&Tourist e dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina. Dopo il presidio che si è tenuto alla Rada San Francesco, ai tornelli che danno verso gli imbarcaderi dei traghetti, arriva la dura nota del comitato “Invece del Ponte”.

«Il 6 giugno 2023 – scrivono – abbiamo assistito ad uno degli eventi più mortificanti per la nostra Città e i suoi abitanti. Invitati dal sindacato di scorta, ed ospitati in una sede non pubblica, un ministro della Repubblica, due presidenti di Regione, l’amministratore delegato di una società pubblica, hanno con la protervia di chi non conosce neanche il galateo istituzionale, lasciato fuori dalla porta persino i Sindaci di Messina e Villa San Giovanni».

«Stessa sorte – proseguono i membri di “Invece del Ponte” – è toccata ai parlamentari eletti nei nostri territori. E la porta in faccia al Sindaco di Messina, nonostante avesse chiesto soltanto il minimo sindacale, “portare i saluti istituzionali agli ospiti”, mentre discutevano tra loro della devastazione dei nostri territori e di una città che, nel prossimo futuro, dovrebbe immaginarsi schiacciata dal ponte, è una porta sbattuta in faccia a un’intera comunità cittadina».

«Completata la passerella – concludono –, e snocciolate le solite promesse mirabolanti, prima di scappare hanno comunque avuto il tempo di approfittare di un esagerato lunch – si sa, quando si inizia a mangiare è meglio approfittarne il più possibile. Mentre a Messina andava in scena questa pessima rappresentazione, a Roma comunque non si perdeva tempo. Sempre ieri, di gran fretta, si è imbandita un’altra tavola, ricostituendo gli organi della Stretto di Messina, richiamando a furor di Salvini il solito Ciucci e nominando, tra gli altri, il segretario regionale calabrese della Lega, recentemente trombato alle elezioni. Un CdA che approfitterà della recente eliminazione del tetto ai compensi, espressamente inserita nella legge del ponte, per recuperare gli anni di paziente attesa. Peggio di così, davvero, sarebbe stato impossibile fare».

A partecipare al presidio contro il Ponte sullo Stretto di Messina, durante il convegno, e a contestare la presenza in città del Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, anche l’ex sindaco Renato Accorinti.

