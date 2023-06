Ponte sullo Stretto. Matteo Salvini in arrivo a Messina, Accorinti: «Non è degno di fare il Ministro»

Presidio “No Ponte” di fronte alla Rada San Francesco in attesa dell’arrivo del Ministro alle Infrastrutture e ai trasporti, Matteo Salvini, che parlerà ad un convegno organizzato da Cisl, Filca e Fit dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina. Tra i manifestanti, anche l’ex sindaco della città dello Stretto, Renato Accorinti: «Il Ponte sullo Stretto non cambia l’economia, sono altre le infrastrutture utili. Matteo Salvini non è degno di fare il Ministro.».

Mentre sulla nave Elio della Caronte&Tourist si tiene il convegno “Il ponte sullo Stretto. Infrastrutture e trasporti per unire l’Italia”, ai tornelli della Rada San Francesco un gruppo di attivisti “No Ponte” protesta contro la realizzazione dell’opera, in attesa dell’arrivo di Matteo Salvini, il cui intervento è programmato per le ore 11.00.

A spiegare le motivazioni dei “No Ponte”, l‘ex sindaco di Messina, Renato Accorinti: «Il Ponte non cambia l’economia, e lo dimostra il Giappone: sono delle isole, non sono collegate alla terra ferma, né alla Russia, né alla Cina, né alla Sud Corea e sono la terza potenza del mondo. Sono gli investimenti intelligenti e non quelli di un Ponte in sé che possono cambiare l’economia del Sud Italia. Ci servono cose importanti: la messa in sicurezza del territorio, basta guardare all’Emilia Romagna, e a Giampilieri, che pare se lo siano scordato. Poi servono i trasporti, come le ferrovie. Lo pensava anche Salvini, era della nostra posizione, ma ha rinnegato tutto. Non è degno di fare il Ministro né il vicepremier. Le infrastrutture utili che daranno realmente posti di lavoro sono altre: ferrovie, porti, aeroporti, autostrade».

(25)