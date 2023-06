Ponte, nominato il CdA della Società Stretto di Messina Spa: ecco chi ne fa parte

Prima riunione per l’assemblea dei soci della Società Stretto di Messina Spa che, nella giornata di ieri, martedì 6 giugno 2023, ha nominato i membri del suo nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA) e redatto il nuovo Statuto. Vediamo chi ne fa parte.

Riattivata con il decreto del 31 marzo 2023, voluto dal Governo Meloni, per avviare l’iter di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, la Società “Stretto di Messina Spa” è una in house, integralmente pubblica, che vedrà la partecipazione di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), Anas, Regione Siciliana e Regione Calabria e per una quota non inferiore al 51% di Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) e Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Società Stretto di Messina Spa: ecco il nuovo CdA

Nella giornata di ieri, 6 giugno 2023, l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo CdA, composto da Eleonora Mariani, Ida Nicotra e Giacomo Francesco Saccomanno. L’amministratore delegato sarà Pietro Ciucci, il presidente Giuseppe Recchi. Sarà la professoressa Ida Nicotra a rappresentare la Regione Siciliana all’interno della Società “Stretto di Messina Spa”.

Soddisfatto il presidente della Regione, Renato Schifani: «È stato compiuto un ulteriore passo verso la modernizzazione infrastrutturale della Sicilia – ha commentato. Il Ponte sullo Stretto non rimarrà una cattedrale nel deserto, perché rappresenterà un grande acceleratore per la crescita e lo sviluppo dei collegamenti stradali e ferroviari dell’Isola. L’opera infatti ripropone il tema dell’alta velocità ferroviaria anche nella nostra regione e il ripristino del corridoio Berlino-Palermo, cancellato in passato dopo la decisione di non realizzare il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria».

La professoressa Ida Nicotra è avvocato ed è docente di Diritto costituzionale all’Università di Catania. Ha fatto parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione paritetica Stato-Regione, del Comitato scientifico della Corte dei conti ed esperto della Commissione di studio per le riforme costituzionali della presidenza del Consiglio dei ministri. A febbraio scorso, inoltre, è stata nominata, dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie, nel Comitato tecnico-scientifico funzionale alla determinazione dei cosiddetti “Lep”, i livelli essenziali delle prestazioni, relativi ai diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all’articolo 117 della Costituzione.

A commentare le nomine anche il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini – a Messina ieri per un convegno dedicato al Ponte sullo Stretto e organizzato da Cisl, Filca e Fit –: «Si tratta – ha affermato – di un passaggio di importanza fondamentale, per realizzare dopo decenni un’opera straordinaria a livello mondiale. La nuova società è un mix di esperienza, novità e competenza».

(244)