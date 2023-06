Matteo Salvini a Messina: «Il Ponte sullo Stretto è una grande operazione antimafia» – VIDEO

Accolto dai contestatori, Matteo Salvini è arrivato a Messina, per salire a bordo della nave Elio di Caronte&Tourist, per un convegno dedicato al Ponte sullo Stretto e organizzato da Cisl, Filca e Fit: «Il Ponte sullo Stretto – ha affermato il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti – è una grande operazione antimafia, perché dà lavoro».

Tra i temi toccati dal Ministro Matteo Salvini, quello degli investimenti e del valore turistico che l’opera potrebbe avere: «A Ponte realizzato uno dei valori più importanti sarà l’attrattività turistica – ha affermato. Sarebbe bello se le travi fossero come quelle della Torre Eiffel, che consentono ai turisti di salire e godersi la vista. Sarà una calamita di investimenti per Sicilia e Calabria. A lavori ultimati, il Ponte realizzato costerà meno della metà di quanto gli italiani hanno pagato per il reddito di cittadinanza. Sarà un’opera green, ci sarà una mancata emissione nell’aria e nell’acqua di tonnellate di sostanze. Sarà un’occasione di sviluppo che dal dopoguerra l’Italia ha vissuto raramente. Entro il 2032 tutte le opere connesse al ponte dovranno essere ultimate».

Un appunto, poi, anche ai contestatori che da questa mattina presidiano la Rada San Francesco con le bandiere “No Ponte”: «Anche ai tempi in cui Brunelleschi fece la cupola c’erano i contestatori, c’era chi non credeva fosse possibile – ha affermato Salvini. Oggi, a secoli di distanza, la cupola è ancora lì. Tra le contestazioni, ci dicono che il Ponte disturberà gli uccelli migratori, ma gli uccelli migratori mica sono scemi, se c’è un palo si spostano. Sono arrivati anche a dire che il Ponte con la sua ombra disturberà i pesci. Insomma, i dubbi devono essere fondati».

Poi il punto sulle risorse provenienti dal PNRR: «Penso che l’Italia – ha sottolineato Matteo Salvini – nei prossimi quattro anni abbia un’occasione straordinaria. Potremo vivere il boom economico che i miei nonni mi raccontavano del Dopoguerra. Abbiamo l’obiettivo di spendere al meglio ogni centesimo che ci viene prestato. Mi aspetto da tutti gli enti dello Stato un atteggiamento critico, dove serve, ma positivo e propositivo. Abbiamo un’occasione storica di sviluppo al cospetto dei nostri figli. Sono determinato ad andare dritto come un treno e fare tutto quello di cui l’Italia ha bisogno.Il Ponte di Messina e Reggio è il Ponte degli italiani. Ci sono un sacco di investitori stranieri che non vedono l’ora di poter partecipare. È vero che all’inizio si useranno fondi pubblici, ma poi potremo attrarre capitali stranieri. Diventerà un simbolo dell’Italia nel mondo».

Ad intervenire, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, l‘Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane SpA, Luigi Ferraris, il Segretario Generale FIT-CISL, Salvatore Pellecchia, l’Amministratore Delegato di Caronte&Tourist, Vincenzo Franza. A margine dell’incontro organizzato da Cisl, Filca e Fit, il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti (VIDEO).

