ACR Messina, Pasquale Logiudice è il nuovo Direttore Sportivo

Pasquale Logiudice è il nuovo Direttore Sportivo della prima squadra dell’ACR Messina. A comunicarlo, il presidente della Società, Pietro Sciotto. Il nuovo dirigente sportivo, 54 anni, originario di Reggio Calabria, ha già avuto esperienze con altre squadre, quali Catania, Juve Stabia, Catanzaro e Fidelis Andria.

Aria di novità per la squadra di calcio messinese, l’ACR Messina che, dopo aver annunciato il ritorno del mister Ezio Raciti come allenatore, a seguito delle dimissioni di Gaetano Auteri, dà il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo, Pasquale Logiudice, subentrato a Marcello Pitino. Il nuovo direttore sportivo dell’ACR Messina, Pasquale Logiudice, ha un passato da calciatore, ha giocato infatti con Acireale e Fidelis Andria. Il suo ruolo era quello di terzino sinistro. Successivamente è stato direttore sportivo nel Catanzaro, osservatore per il Catania, poi ancora direttore sportivo della Juve Stabia. Ritornato al Catanzaro, lo ha lasciato nel luglio 2020, mentre tra il 2021 e il 2022 è stato ds della Fidelis Andria. Oggi è approdato all’ACR Messina.

Dopo la vittoria contro il Virtus Villafranca di sabato 7 gennaio, l’ACR Messina tornerà a giocare questa domenica, 15 gennaio, contro la Viterbese. In calendario per il 22 gennaio c’è invece il match contro l’Avellino.

