Calcio, Ezio Raciti torna all’ACR Messina: completato lo staff tecnico

Primo allenamento allo Stadio Celeste questa mattina per l’allenatore Ezio Raciti, che torna all’ACR Messina dopo le dimissioni di Gaetano Auteri. Ad accompagnarlo in questa avventura sarà Daniele Cinelli. Si completa così lo staff tecnico della squadra di calcio messinese.

A pochi giorni da Natale, lo scorso 23 dicembre, le dimissioni dell’allenatore Gaetano Autieri e del direttore sportivo Marcello Pitino. A sostituire il mister, in queste settimane, è stato il vice allenatore Daniele Cinelli, che collaborerà con l’allenatore catanese, Ezio Raciti.

Già allenatore dell’ACR Messina, protagonista della cavalcata verso la salvezza in serie C, Raciti ha diretto oggi, 4 gennaio 2023, il suo primo allenamento di questa stagione allo Stadio Celeste. Sarà lui, venerdì mattina, a sedere in conferenza stampa per la presentazione dei temi della partita tra Messina e Virtus Francavilla, in calendario per sabato 7 gennaio 2023 alle 14.30.

(29)