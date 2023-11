Dal Surf Casting al Fishing Village: Messina “capitale” della pesca sportiva dal 5 all’11 novembre

Ancora un evento dedicato allo sport a Messina che dal 5 all’11 novembre 2023 ospiterà il Campionato Mondiale maschile e femminile di Surf Casting. La manifestazione dedicata alla pesca sportiva approderà in Sicilia per la prima volta, con tappe nella provincia dello Stretto e in quella di Catania. E a piazza Duomo approda il FIPSAS Sport fishing village. Tutti i dettagli.

Nel pomeriggio di domenica 5 novembre la città di Messina accoglierà ai piedi della Cattedrale 160 atleti provenienti da 22 nazioni per la cerimonia inaugurale del 39esimo Campionato Mondiale di Surf Casting Maschile e del 30esimo Campionato Mondiale di Surf Casting Femminile. Poi, la competizione arriverà alle coste della provincia di Messina e di Catania. Nella città dello Stretto, in particolare, saranno interessati i litorali delle zone di Mortelle e Spiaggia d’oro.

A presentare l’iniziativa, il sindaco di Messina, Federico Basile: «Messina si ritaglia un ruolo importante in un evento importante – afferma. Quello che stiamo presentando oggi non è un evento sportivo e basta, ma è un evento che valorizza il territorio e che dà spazio alla Sicilia e ai suoi atleti». Soddisfatto anche l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro: «Sono orgoglioso di poter supportare l’organizzazione di attività come questa. C’è stato un coinvolgimento anche del Consiglio Comunale, abbiamo discusso dell’iniziativa in Commissione. Abbiamo coinvolto anche le scuole. In particolare, l’Antonello che ci aiuterà, grazie alle competenze linguistiche dei suoi studenti, nel dialogo con gli atleti provenienti dalle diverse parti del mondo».

L’evento sportivo, tra i più rilevanti nel panorama mondiale delle federazioni agonistiche di pesca sportiva, patrocinato dal Comune di Messina, con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Messina e il Demanio Marittimo, è promosso dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e organizzato dai Comitati regionali e provinciali FIPSAS della Sicilia.

Il FIPSAS Sport fishing village a piazza Duomo

In concomitanza con il campionato di Surf Casting, Messina ospiterà dal 5 all’8 novembre il “FIPSAS Sport fishing village”. Piazza Duomo si trasformerà in un villaggio dedicato alla pesca in cui i bambini e ragazzi potranno cimentarsi in diverse attività didattiche e giochi. Previsti in particolare: pesca magnetica, pesca di precisione, lancio tecnico. In programma anche due giochi di educazione ambientale: “A caccia di rifiuti” e “Riportami a casa”.

Il FIPSAS Sport fishing village” sarà aperto sia la mattina che il pomeriggio dal 5 all’8 novembre 2023:

la mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.45 – attività per le scuole (previa prenotazione). Aperto a 6 classi giornaliere, 2 classi ogni ora, per un percorso della durata di circa 1 ora. Turni: 9.00 – 9.50 – 10.40;

– attività per le scuole (previa prenotazione). Aperto a 6 classi giornaliere, 2 classi ogni ora, per un percorso della durata di circa 1 ora. Turni: 9.00 – 9.50 – 10.40; il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 – ingresso a fruizione libera con iscrizione gratuita. Percorso della durata di circa 1 ora.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo didatticasiciliasurf2023@gmail.com oppure rivolgersi al numero 3934893218.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno partecipato una delegazione di rappresentanti nazionali della Federazione FIPSAS e dei relativi Comitati rispettivamente, il vicepresidente Settore Pesca di Superficie Stefano Sarti; il presidente del Comitato per l’organizzazione del Mondiale e consigliere federale Mariateresa Costanzo; il presidente del Comitato regionale Antonio Tripi; i presidenti delle sezioni provinciali di Messina Alessio Casella, di Catania Santo Gerardo Leva, e di Caltanissetta Antonio Zagarini; oltre a rappresentanti delle amministrazioni comunali che ospiteranno nei propri comuni le tappe del campionato mondiale.

