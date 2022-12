ACR Messina, si dimettono Auteri e Pitino: Cinelli allenatore provvisorio

La sorpresa di Natale è arrivata: Gaetano Auteri e Marcello Pitino, rispettivamente allenatore e direttore sportivo dell’ACR Messina, hanno rassegnato le dimissioni. L’annuncio è arrivato dalla Società stessa, che ne dà notizia in una nota ufficiale.

«La società ACR Messina – si legge – comunica che il direttore sportivo signor Marcello Pitino e l’allenatore signor Gaetano Auteri hanno consegnato al presidente Pietro Sciotto le dimissioni dai rispettivi incarichi. La proprietà si riserva di accettarle, per valutare la situazione e prendere una decisione nel più breve tempo idonea garantire la regolare prosecuzione dell’attività sportiva della squadra. Nelle more, la guida della prima squadra è stata affidata al vice allenatore Daniele Cinelli».

Un fulmine tutt’altro che a ciel sereno, vista la situazione sul campo che vede l’ACR Messina all’ultimo posto del girone C di Serie C con 11 punti raccolti in 19 partite, lontano dalla zona salvezza che dista 10 punti. Si tratta in ogni caso di un fatto che potrebbe in prima battuta influenzare il risultato della partita prevista oggi alle ore 14:30 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone e in secondo luogo peggiorare il clima interno alla squadra, che avrebbe bisogno di una rivoluzione totale per salvare una stagione iniziata nel peggiore dei modi, malgrado le premesse.

L’anno scorso, in circostanze quantomeno analoghe, l’ACR ha cambiato quattro volte allenatore, prima con Sullo, poi con Capuano e infine con il tecnico della primavera, Ezio Raciti, protagonista della tranquilla salvezza arrivata nel mese di aprile.

(3)