Basket, padel, freccette: al via a Messina i “Giochi senza quartiere” 2023. Il programma

Padel, tiro alla fune, calcio balilla, basket corsa coi sacchi, tennis e tantissimo altro: al via domani, sabato 30 settembre, l’edizione 2023 dei “Giochi senza Quartiere” di Messina. La sfida tra le sei Municipalità della città dello Stretto sta quindi per cominciare. Vediamo tutti i dettagli.

Nata nel 2022, “Giochi senza Quartiere” è una manifestazione sportiva indirizzata a bambini e giovani sino ai 35 anni provenienti e finalizzata a rafforzare il legame col territorio e diffondere una maggiore cultura dello sport. I partecipanti, divisi a squadre e per fasce d’età, si cimenteranno in varie discipline per poi arrivare alla sfida finale che si terrà a Villa Dante domenica 22 ottobre 2023. La Municipalità vincitrice otterrà un trofeo che potrà esporre all’interno della propria sede.

Giochi senza Quartiere Messina 2023: il calendario

Di seguito il calendario di “Giochi senza Quartiere” 2023, con orari e luoghi di svolgimento:

IV Municipalità – sabato 30 settembre con inizio alle ore 15.00, presso Piazza del Popolo e Piazza Casa Pia

– sabato 30 settembre con inizio alle ore 15.00, presso Piazza del Popolo e Piazza Casa Pia VI Municipalità – domenica 1° ottobre con inizio alle ore 9.30, presso il Campo Sportivo Villaggio Massa San Giovanni

– domenica 1° ottobre con inizio alle ore 9.30, presso il Campo Sportivo Villaggio Massa San Giovanni I Municipalità – sabato 7 ottobre con inizio alle ore 15.00, presso il Circolo U. Fiore – Giampilieri Marina

– sabato 7 ottobre con inizio alle ore 15.00, presso il Circolo U. Fiore – Giampilieri Marina III Municipalità – domenica 8 ottobre con inizio alle ore 9.30, presso il Rione Annibale – Santo Bordonaro (Case Gialle)

– domenica 8 ottobre con inizio alle ore 9.30, presso il Rione Annibale – Santo Bordonaro (Case Gialle) II Municipalità – sabato 14 ottobre con inizio alle ore 15.00, presso il Villaggio Cep, via dei Gelsomini accanto I.C. “G. Catalfamo” (qualora le condizioni meteo fossero avverse verrà utilizzato il palaMerlino confinante con il citato Istituto scolastico)

– sabato 14 ottobre con inizio alle ore 15.00, presso il Villaggio Cep, via dei Gelsomini accanto I.C. “G. Catalfamo” (qualora le condizioni meteo fossero avverse verrà utilizzato il palaMerlino confinante con il citato Istituto scolastico) V Municipalità – domenica 15 ottobre con inizio alle ore 09.30, presso Villa Sabin e Piazza Castronovo (sotto i portici)

– domenica 15 ottobre con inizio alle ore 09.30, presso Villa Sabin e Piazza Castronovo (sotto i portici) Finale – domenica 22 ottobre dalle ore 9.30 a Villa Dante

Nella prima fase delle sfide all’interno delle sei Municipalità di Messina i concorrenti si cimenteranno nelle seguenti attività: Palla a scalpo; Corsa al quadrato; Corsa con i sacchi; Tiro alla fune; Freccette; Basket – Tiri da 3; Calcio Balilla; Sitting Volley; Padel; e Scacchiera gigante. La finale di Villa Dante prevede anche Bubble Football, Tennis e Nuoto a staffetta.

La Circoscrizione che vincerà la sfida finale avrà diritto a tenere il trofeo nella propria sede istituzionale fino al giorno d’inizio dell’edizione successiva di “Giochi senza Quartiere”. Qualora una Municipalità dovesse vincere tre edizioni, anche non consecutive, avrà diritto a tenere, in via definitiva, il trofeo. Sarà cura dell’Amministrazione comunale provvedere a sostituire lo stesso per le edizioni successive.

La prima edizione di “Giochi senza Quartiere” è stata vinta dalla II Municipalità di Messina.

