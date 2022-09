A Messina i “Giochi senza Quartiere”: la II Municipalità vince la Supercoppa

Dal calcio balilla umano al tiro a canestro, passando per l’arrampicata e il gladiatore: si sono svolti domenica 18 settembre 2022 a Messina i primi “Giochi senza Quartiere” che hanno visto protagonisti i giovani delle sei Municipalità della città dello Stretto. A portare a casa la Supercoppa è stata la II Circoscrizione.

Ve l’avevamo annunciato qualche giorno fa, domenica a Villa Dante è stata organizzata dal Comune di Messina la prima edizione dei “Giochi senza Quartiere”. Un appuntamento nato per promuovere lo sport in città, specialmente tra i più giovani. E proprio i giovani, tra i 12 e i 30 anni, sono stati i protagonisti dell’evento che ha visto le sei Circoscrizioni sfidarsi in sei discipline diverse: calcio balilla umano, arrampicata, gladiatore, tiro al canestro, last one standing e football dart.

Soddisfatta della riuscita dell’iniziativa, l’assessore alle Politiche Giovanili, Liana Cannata: «È stata un’occasione di condivisione e socializzazione – ha commentato – per i giovani partecipanti attraverso il gioco e lo sport; resa altresì possibile da un lavoro sinergico e collaborativo instauratosi tra l’Amministrazione comunale e le Municipalità per la realizzazione di questo evento, un lavoro di squadra per giochi di squadra. Giochi senza Quartiere sviluppa inoltre il senso di appartenenza attraverso l’identificazione col proprio territorio».

Tutti i partecipanti hanno portato a casa una targa ricordo dell’evento, mentre la II Municipalità si è conquistata la Supercoppa che esporrà nella propria sede istituzionale. A consegnare i premi, il vicesindaco e assessore allo Sport, Francesco Gallo, e la collega alle Politiche Giovanili Liana Cannata.

