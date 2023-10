Messina, gli impianti sportivi di Villa Dante gratis fino a dicembre: come prenotare

Lo comunica la Messina Social City: gli impianti sportivi di Villa Dante saranno fruibili gratis ancora fino a dicembre 2023 e aperti anche la mattina. Per usufruirne sarà possibile prenotare di settimana in settimana. Vediamo come funziona e quali sport è possibile praticare.

È ufficiale: l’Amministrazione Comunale ha esteso l’uso gratuito degli impianti sportivi di Villa Dante ancora per qualche mese. I campi sono stati aperti a tutti, gratuitamente, su prenotazione, sin dall’inaugurazione a luglio 2023 e lo saranno ancora fino a dicembre. Sarà possibile effettuare le prenotazioni di settimana in settimana.

Impianti sportivi di Villa Dante: come prenotare

Per prenotare e usufruire gratuitamente dei campi da padel, calcio a 5 e tennis di Villa Dante è necessario collegarsi al portale della Messina Social City, a questo link, selezionare la data e l’orario in cui si intende giocare e inserire i propri dati (nome, cognome, codice fiscale).

I lavori

Proseguono, nel frattempo, gli interventi per la totale rimessa a nuovo di Villa Dante. In cantiere, infatti, i lavori per l’adeguamento dell‘impianto di illuminazione del percorso pedonale e dell’area giochi, e quelli di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’arena. Gli interventi sono infatti stati aggiudicati il 18 settembre 2023.

