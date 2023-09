Messina. Nuova luce per Villa Dante: aggiudicati i lavori per oltre 71mila euro

Proseguono gli interventi per rimettere a nuovo Villa Dante, polmone verde di Messina situato nel cuore della città: aggiudicati i lavori per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione del percorso pedonale e dell’area giochi, con riqualificazione ed efficientamento energetico, per un totale di oltre 71mila euro. Novità anche per l’arena.

Tennis, padel, calcio a 5, concerti e attività per bambini: quest’estate Villa Dante è stata al centro del tempo libero messinese, ma i lavori per renderla un fiore all’occhiello della città dello Stretto non sono ancora finiti. Mancano infatti ancora alcuni step, tra cui l’adeguamento, con efficientamento energetico, dell’impianto di illuminazione che accompagnerà il percorso pedonale e illuminerà l’area giochi.

Lo scorso 18 settembre il Comune di Messina ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione dei “Lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione di villa Dante del percorso pedonale e area giochi con riqualificazione ed efficientamento energetico”. Ad occuparsene sarà la ditta Di Natale S.r.l., di Sant’Alessio Siculo, che ha offerto un ribasso del 17,550% per un importo contrattuale di 71.013,62 euro oltre IVA.

Ma non solo. Sempre il 18 settembre, il Comune di Messina ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione anche per i “Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’arena di Villa Dante”. L’appalto è andato alla Luxor S.r.l., ditta con sede legale a Valguarnera Caropepe, che ha offerto un ribasso del 14,501% per un importo contrattuale di 45.154,12 euro oltre IVA.

A questo link, maggiori dettagli sui lavori del secondo lotto di Villa Dante.

(16)