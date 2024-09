Settimana Europea della Mobilità 2024: a Messina si parla di sicurezza e strategia del futuro

Presentate questa mattina al Comune di Messina le iniziative di Atm spa promosse nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2024 che si terrà dal 16 al 22 settembre. Per l’occasione, domani, martedì 17 settembre, bus e tram saranno gratuiti per tutti.

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha dichiarato: «come ogni anno, organizziamo la settimana della mobilità. Si tratta di un’attività che nasce nel 2018 ed è stata centrale in tutte le programmazioni delle precedenti Giunte. Quando si parla di mobilità, non sempre si riesce a vedere oltre. La mobilità è legata fortemente alla struttura e alla pianificazione della città».

Il vicesindaco ha ricordato che la Settimana Europea della Mobilità viene celebrata dappertutto e che Messina rientra fra le sei città che si stanno muovendo bene nell’ottica sostenibilità e questo anche grazie alla mobilità. Mondello ha aggiunto: «la città deve osservare il futuro e la mobilità è l’elemento originale. I nostri amici dell’atm, anche quest’anno, si sono occupati dell’organizzazione della Settimana Europea della Mobilità. Il TPL è il perno attorno al quale ruotano le strategie della mobilità. L’azione portata avanti dall’Amministrazione comunale, attraverso abbonamenti a costo agevolato sui mezzi, una presenza diffusa di parcheggi di interscambio, l’istituzione di aree pedonali e altre iniziative, viene condivisa dalla collettività e particolarmente dai giovani, che rappresentano la Messina del futuro, per un utilizzo sempre più crescente del trasporto pubblico. Nell’ambito delle iniziative proposte, si parlerà di sicurezza, pianificazione, strategia del futuro e della centralità di un sistema di evoluzione che vede alla base l’approccio culturale».

Settimana Europea della Mobilità 2024: gli obiettivi

Anche l’assessora Liana Cannata ha evidenziato l’importanza delle iniziative promosse nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità: «quando si parla di sostenibilità, ci si riferisce a vari aspetti tra cui le pari opportunità. L’iniziativa a cui abbiamo aderito, “mezzi per tutti”, è promossa dall’Associazione Road to 50%».

L’assessora ha puntato l’attenzione sulla sicurezza sui mezzi di trasporto che passa anche dagli autisti: «verranno formati sia gli autisti di Atm che quelli della Messina Social City. Inoltre, lanceremo anche un questionario i cui dati verranno raccolti e monitorati grazie al supporto del Think tank period che si occupa di dati di genere. Questi dati ci permetteranno di avere una visione su quello che può essere un fenomeno di cui non si ha conoscenza di dati. Avere degli autisti che possano essere formati e avere gli strumenti per capire e aiutare le persone in quella situazione, può incentivare l’utilizzo dei mezzi e far sentire le donne più al sicuro».

La Settimana Europea della Mobilità si svolgerà a Villa Dante

Il Presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna ha spiegato: «Atm è il terzo anno che si occupa dell’organizzazione della settimana della mobilità. Nella prima edizione abbiamo fatto conoscere meglio ai messinesi il servizio degli autobus, nella seconda abbiamo ragionato in termini tecnici e tecnologici sulla mobilità. Quest’anno, entriamo nel merito di tutta una serie di situazioni che prima non erano pensabili. Abbiamo tantissimi concittadini che prendono il mezzo pubblico. Affrontiamo le varie problematiche che possono esistere stando su un bus come la violenza sulle donne e gli aspetti che riguardano la sicurezza a bordo. Gli operatori verranno formati per prevenire determinate situazioni».

Villa Dante sarà la locaton in cui si svolgerà la Settimana Europea della Mobilità 2024 in quanto tornata ad essere il cuore pulsante della città.

Un trasporto pubblico più equo e inclusivo per tutti

La vice presidente dell’Associazione Road to 50%, Federica Raiti, ha spiegato l’obiettivo della campagna: «la campagna mira ad avere un trasporto pubblico più inclusivo e più equo per tutti e questo verrà fatto in vari step».

Infine, Fabrizio Murè, presidente FIAB Messina ha affermato che la Settimana Europea della Mobilità può essere un punto di incontro per avere una sinergia durante tutto l’anno e si è soffermato sull’importanza della comunicazione: «la comunicazione è importante altrimenti si rischia di essere poco compresi. L’obiettivo è anche avvicinare i giovani e i curiosi al mezzo a due ruote. La bicicletta, se si lavora sulla sicurezza stradale, può essere un mezzo alternativo all’auto».

Settimana Europea della Mobilità 2024: il programma

18 settembre ore 10:00-13:00 Villa Dante: Laboratorio di Ciclo Officina in collaborazione con FIAB;

Laboratorio di Ciclo Officina in collaborazione con FIAB; 18 settembre ore 17:00 – sala convegni Villa Dante : Convegno “Sicurezza a bordo: rischi e le tutele nel mondo dei trasporti”;

: Convegno “Sicurezza a bordo: rischi e le tutele nel mondo dei trasporti”; 19 settembre ore 10:00 – sala convegni Villa Dante : Convegno “Il futuro della mobilità nella città di Messina”;

: Convegno “Il futuro della mobilità nella città di Messina”; 22 settembre ore 9:30 – Piazza Fontana Gennaro: Pedalata urbana organizzata da FIAB

In più, ci saranno le esposizioni di bus storico e bus elettrico di Atm, ultime auto elettriche delle più importanti case automobilistiche. Il focus sarà rivolto all’ “Innovazione Meccanica” con la partecipazione di Newtron e dell‘Istituto Verona-Trento.

Sono inoltre previsti laboratori creativi e percorsi guida per i bambini il 18 e il 19 settembre. I laboratori si svolgeranno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30.

