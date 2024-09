NaxosLegge 2024: il Festival di Giardini Naxos sull’amore

Giardini Naxos si prepara ad accogliere la XIV Edizione di NaxosLegge in programma dal 20 al 30 settembre. L’evento si svolgerà fra Giardini Naxos, Messina, Letojanni e, per la sezione Naxos Off, anche a Roma e Ragusa Ibla.

Il tema centrale di quest’anno di NaxosLegge 2024, è “La verità, vi prego sull’Amore”. L’evento che venerdì 20 settembre inaugurerà il Festival diretto da Fulvia Toscano sarà il Premio Promotori di Cultura: saranno dieci le personalità al quale verrà conferito il riconoscimento dedicato alla memoria di Franz Riccobono.

NaxosLegge 2024: Omnia Vincit Amor

La direttrice artistica del Festival, Fulvia Toscano, ha spiegato: «NaxosLegge racconta l’Amore, perché è urgente, a nostro avviso, ridare a questo tema lo spazio che merita. Riflettere sulla forza rivelatrice che esso incarna, sui gesti che grazie a questa forza l’uomo riesce a compiere. Perché le piccole e le grandi metamorfosi, nella vita dei singoli come in quelle delle comunità, avvengono solo per amore».

La professoressa Toscano ha concluso: «Amore come Eros, come Philia e come Agape, termini su cui converseremo

con Giuseppe Girgenti e Annalisa Terranova, in cui è racchiuso e condensato il senso che il nostro Occidente ha conferito a questo ‘demone’ alla cui potenza nessuno si sottrarre. Omnia vincit Amor et nos cedamus Amori».

L’evento anteprima di NaxosLegge “Ti amo come il mare ama un sassolino sul fondo”, che racconta l’amore di Kafka per Milena, si svolgerà giovedì 19 settembre alla Biblioteca Comunale di Giardini Naxos (Me). Ci sarà l’intervento dello scrittore Pierfranco Bruni che dialogherà con Fulvia Toscano.

Il Premio Promotori di Cultura, giunto alla VII edizione, invece, inaugurerà NaxosLegge 2024 e si svolgerà venerdì 20 settembre alle 18:30. La cerimonia sarà ospitata nella splendida terrazza del lido di Naxos, da sempre punto di riferimento degli appuntamenti culturali del festival.

I premiati del Festival

Le personalità che riceveranno il riconoscimento dedicato alla memoria di Franz Riccobono sono dieci:

l’Ambasciatore Mario Vattani, attualmente Commissario per l’Italia per EXPO di Osaka 2025,

il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone,

lo studioso Giuseppe Girgenti,

Francesco Costa e il Coro Lirico Siciliano,

i rappresentanti di Taurianova Capitale Italiana del libro 2024 (Rocco Biasi sindaco di Taurianova, e l’Assessore Maria Fedele che è anche direttore artistico dell’evento),

il formatore Daniele Malfitana,

Fulvio Delle Donne Direttore scientifico del festival Stupor Mundi dedicato a Federico II di Svevia,

l’operatrice culturale Daniela Ursino,

la consulente esperta in progetti europei Carlotta Previti e alla memoria del Maestro Gianni Pennisi.

Sarà anche assegnato il Premio Speciale “Tra tradizione e innovazione” al talentuoso musicista Davide Campisi.

Gli interventi di NaxosLegge 2024

Nel pomeriggio di venerdì 20 settembre alle 18.00, la Biblioteca Comunale di Giardini Naxos ospiterà il convegno “AMOR LIBRORUM” in cui interverranno:

Luciano Lanna, Direttore del Cepell, Centro per il libro e la lettura del MIC,

Pierfranco Bruni, Presidente commissione di valutazione del MIC per Capitale del Libro 2024,

Rocco Biasi, Sindaco di Taurianova e Maria Fedele, Assessore alla cultura di Taurianova e Direttrice artistica di Taurianova Capitale italiana del libro 2024,

Giovanni Zuccalà, Sindaco di Butera,

Giovanna Donzella, Assessore alla cultura di Butera,

Sebastiano Sanzarello, Sindaco di Mistretta,

Massimiliano Melidone, Assessore alla cultura di Mistretta, città candidate a Capitale italiana del libro 2025.

Modererà i lavori Mariada Pansera, Naxoslegge – Augusta.

NaxosLegge 2024: i presenti all’evento

Alla serata inaugurale di NaxosLegge prenderanno parte il Sindaco della Città di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, la Direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, Gabriella Tigano, Luciano Lanna, Direttore del Cepell, Centro per il libro e la lettura del MIC, Pierfranco Bruni, Presidente commissione di valutazione del MIC per Capitale del Libro 2024 e altre Autorità invitate a partecipare, in rappresentanza di diversi enti e istituzioni partners del Festival.

Anche quest’anno saranno coinvolti gli studenti del Liceo Caminiti in alcuni appuntamenti che si svolgeranno presso l’Auditorium della scuola, come quello dedicato a Federico e la Crociata della Pace la mattina di venerdì 20 settembre, che vedrà l’intervento di Fulvio Delle Donne e quello dedicato a Dante il martedì 24 mattina con la lectio di Paolo Pizzimento e, quindi, l’incontro dedicato a Tolkien mercoledì 25, con la presenza di Marco Leonardi.

Altre informazione sul Festival

Sono in programma, inoltre, per NaxosLegge 2024, lunedì 23 due incontri intitolati “educazione sentimentale”, che affronteranno il rapporto tra i giovani e l’amore nel tempo dei legami “liquidi”, affidati allo psicoanalista Riccardo Mondo e alla sociologa Chiara Caruso, in collaborazione con la Consulta giovanile di Giardini Naxos. Uno spazio, come di consueto, è assegnato alla poesia con l’incontro con Cettina Caliò e Mauro Curcuruto.

