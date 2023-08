A settembre arriva NaxosLegge 2023: un mese lungo una storia

Manzoni, Tolkien e Testori: sono loro gli autori protagonisti dell’edizione 2023 di NaxosLegge – XIII Festival delle Narrazioni, della Lettura e del Libro, che si svolge, in maniera diffusa, tra Messina e Giardini Naxos, per tutto il mese di settembre; tra eventi letterari, performance teatrali e incontri che si concentreranno sul «fare e creare dal nulla».

«Il nostro tempo ci pone la domanda “che fare?” – dice la direttrice artistica del Festival, Fulvia Toscano. Ci impone cioè una partecipazione, una imprescindibile assunzione di responsabilità, non solo in termini di scelte personali, ma, soprattutto di scelte comunitarie, politiche e meta politiche. Da qui il fare riguarda il nostro rapporto col tempo, la storia, la memoria: un fare che si propone come visione del futuro».

L’edizione 2023 di NaxosLegge si aprirà sabato 26 agosto, alle 19.00, a Francavilla di Sicilia, con l’anteprima “Comunicare l’antico. Tra Oriente e Occidente – Storie di piccoli e grandi Musei”, con Gabriella Tigano e Orazio Micali, rispettivamente direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina e direttore del Museo Regionale di Messina.

A settembre torna NaxosLegge

Tra gli appuntamenti del Festival anche “Trent’anni di Incanto”, in programma il 14 settembre, alle 17.00, al Parco Archeologico di Naxos. Durante l’incontro Tino Caspanello racconterà l’esperienza e le prospettive della Compagnia Teatro Pubblico Incanto, con Tino Calabrò e Cinzia Muscolino. Interverranno Paolo Randazzo, Dario Tomasello e Katia Trifirò. A seguire, alle 21.00, al Teatro della Nike: “Prometeo”, performance narrativa a cura di Tino Caspanello – Teatro Pubblico Incanto. A cura di Latitudini.

NaxosLegge è realizzato con il sostegno dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, del Parco Archeologico Naxos Taormina, dell’Università di Messina – Cospecs DAMS, dell’Ersu e del Cepell (Centro per il Libro e la Cultura, istituto del MIC).

A questo link il programma completo di NaxosLegge 2023.

(3)