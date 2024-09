MoveMe Messina: Atm sospende la piattaforma online. Come continuare ad abbonarsi

Abbonamento MoveMe Messina. Atm spa comunica la sospensione momentanea della piattaforma online per richiedere il servizio. Rimangono attive le Emettitrici automatiche di titoli di viaggio, il Front Office e il box Atm.

MoveMe è una campagna di abbonamento a prezzo scontato per i mezzi pubblici, tram e autobus e per la sosta nei parcheggi di interscambio, indirizzata ai cittadini di Messina. La promozione ha registrato numeri da record lo scorso anno e per il 2024/2025, è possibile richiedere il servizio da lunedì 16 settembre.

Si ricorda che l’abbonamento MoveMe Messina per la stagione 2024/2025 ha un costo di 50 euro, vale a dire che con 4 euro al mese si potrà viaggiare per un anno intero sui mezzi pubblici.

Abbonamento MoveMe: occorre sapere

Il provider di intermediazione finanziaria ha richiesto la sospensione momentanea della piattaforma online per richiedere ed acquistare l’abbonamento MoveMe. Questo intervento serve per consolidare le transizioni effettuate.

L’Azienda Trasporti di Messina precisa che chi ha già la tessera RFID potrà continuare a rinnovare l’abbonamento in una delle otto Emettitrici automatiche di titoli di viaggio posizionate nel territorio comunale che sono attive h24:

Cavallotti,

Stazione FS,

Santa Margherita,

Bonino,

Annunziata,

Largo Minutoli,

Torre Faro,

Villa Dante.

Tutti gli altri utenti potranno recarsi presso il Front Office di via La Farina 336 o presso i box vendita di Atm spa (Cavallotti – ZIR – Annunziata).

Atm fa inoltre sapere che gli abbonamenti già sottoscritti sono validi ed efficaci su bus e tram.

A questo link, ulteriori informazione sull’abbonamento MoveMe Messina per la stagione 2024/2025.

