Messina: arriva il “Mare in Corsia” nel reparto di pediatria del Policlinico

Affrontare un periodo in ospedale, qualsiasi sia il motivo, specialmente per i bambini, non è mai qualcosa di semplice. Si cambia ambiente, fuori dal comfort delle proprie case e delle proprie abitudini, si viene catapultati in una realtà più asettica e meno umana. Non è questo il caso del Policlinico di Messina dove è arrivato “Il Mare in Corsia”.

Il Mare in Corsia è un progetto di decorazione del reparto di Pediatria del Policlinico di Messina. L’iniziativa è promossa da ABC Amici dei Bimbi in Corsia e Ospedali Dipinti.

Ospedali Dipinti nasce nel 2012 dall’idea dell’artista Silvio Irilli, non è un’associazione o una Onlus ma è un progetto di umanizzazione degli ospedali che, attraverso l’arte, trasforma i reparti in ambienti di speranza ed emozione.

Silvio Irilli e Ospedali Dipinti

Silvio Irilli è un artista italiano noto a livello internazionale per la sua creatività e i suoi progetti artistici. Dopo aver iniziato nel 1991 con Tuttosport e la TV (“Solletico” su Rai Uno), ha collaborato con varie testate e realizzato murales importanti, come quello al Georgia Aquarium di Atlanta.

Nel 2012 ha fondato il progetto Ospedali Dipinti, decorando reparti ospedalieri per renderli più accoglienti, ricevendo anche i complimenti del Presidente Mattarella.

Negli ultimi anni ha avviato nuove iniziative, tra cui “Una Squadra per il Sorriso” con il coinvolgimento di squadre sportive, e dal 2025 cura una rubrica su Il Quotidiano della Salute.

ABC Amici dei bimbi in corsia

La campagna per finanziare il progetto “Il Mare in Corsia” al Policlinico di Messina era iniziata il 4 ottobre 2024 ed è finita il 15 gennaio 2025, diventando realtà. Ognuna delle dieci stanze di degenza del corridoio ha il suo titolo.

Tutte le donazioni dono state raccolte direttamente dall’associazione ABC Amici dei Bimbi in Corsia. L’Associazione opera nei reparti pediatrici del Policlinico di Messina, offrendo ogni giorno tre ore di svago ai piccoli pazienti. I volontari organizzano attività ludiche e creative nelle sale gioco, utilizzando giocattoli e materiali messi a disposizione dall’Associazione. I bambini partecipano liberamente, disegnando, facendo puzzle o semplicemente giocando, con l’obiettivo di regalare un sorriso e momenti di spensieratezza.

Il Mare in Corsia a Messina: umanizzare le cure

L’aula magna del padiglione NI del Policlinico di Messina ha accolto questa mattina la presentazione dell’iniziativa “Il Mare in Corsia”.

Non è mancato il ricordo della giovane studentessa vittima di femminicidio, Sara Campanella, della Rettrice Giovanna Spatari che ha sottolineato l’importanza della sensibilizzazione su questi temi. La Rettrice ha raccontato del primo incontro con il direttore generale e di come quest’ultimo volesse vedere il reparto di pediatria che non era in linea con le sue aspettative. «Un ringraziamento davvero caloroso alle associazioni come ABC Amici dei Bimbi in Corsia che rappresentano un aiuto complementare all’umanizzazione delle cure» – ha aggiunto.

La pediatria del Policlinico di Messina rappresenta un reparto di eccellenza. Varie associazioni come ABC, contribuiscono all’umanizzazione come contribuisce chi lavora in questi reparti. ABC ha creato un reparto di pediatria in cui i bambini che entrano sono accolti dalle opere del maestro Silvio Irilli e non più da un muro grigio.

Già, nel 2020, come ha ricordato il direttore amministrativo, dottoressa Elvira Amata, il Policlinico aveva inaugurato l’androne del padiglione NI con i lavori di Silvio Irilli.

Un progetto fatto col cuore

Il direttore Uoc di Pediatria del Policlinico di Messina, professoressa Malgorzata Wasniewska, ha dichiarato: «oggi è un grande giorno per me e per i miei collaboratori. Dopo 25 anni abbiamo trovato la collaborazione per rinnovare il reparto. Siamo nella città del mare e il tema poteva essere solo quello. Cambiare atmosfera e umanizzare l’ambiente di cura è importante per il bambino ricoverato, per la famiglie e per tutto il personale sanitario».

Un ringraziamento particolare è andato all’associazione Abal che supporta il day hospital di oncoematologia pediatrica. Due stanze sono infatti dedicata ai bimbi oncologici , in ricordo di Fabiola e Alice, due bimbe che non ci sono più.

Il presidente di ABC Amici dei Bimbi in Corsia, Nino Abbate ha sottolineato che il lavoro dell’associazione è rivolto al benessere dei bimbi in corsia, dei genitori e del personale. «È importante far stare tutti in un ambiente che faccia un po’ dimenticare la realtà ospedaliera. Cerchiamo di rendere l’ambiente ospedaliero a misura di bimbo. Grazia a chi crede in ABC; ogni angolo del reparto è dedicato a qualcuno o a qualcosa. Tutto è stato fatto col cuore e donare un sorriso è il più bel regalo che possiamo fare» – ha continuato.

Il Mare in Corsia: il ricovero diventa un tuffo nel mare

Anche la vicepresidente di ABC, Daniela Barbera si è detta emozionata per la giornata di oggi. «Oggi è un giorno speciale e di festa perchè si realizza un sogno coltivato e non vediamo l’ora di vedere i visi sorridenti dei bimbi che entreranno in reparto. È stata una lunga campagna dove non sono mancati i momenti di sconforto ma alla fine ce l’abbiamo fatta».

La vetrata in fondo al reparto è intitolata a Silvana, una volontaria ABC che non c’è più ma che vivrà sempre nel reparto di pediatria.

In conclusione, l’ideatore de “Il Mare in Corsia” a Messina, Silvio Irilli, ha affermato: «realizzare un’opera di queste dimensioni è un lavoro lungo e complesso. Con Ospedali Dipinti vogliamo creare un’integrazione tra l’ambiente e il bambino. I personaggi che compaiono lungo tutto il corridoio e nelle varie stanze incoraggiano e sostengono il bambino ricoverato. Inoltre, diventa anche un ambiente di supporto per l’operatore sanitario. Il corridoio è allestito con oltre 230 pannelli che creano un ambiente continuo per il bambino che quando entrerà in reparto, sarà come tuffarsi nell’ambiente marino».

Le stanze e i protagonisti

Le stanze del Mare in Corsia del Policlinico di Messina sono:

La Stanza dei Coralli;

delle Sirene;

del Pesce Spada;

dei Cavallucci Marini;

delle Conchiglie;

di Benny;

La Stanza delle Tartarughe;

La Stanza del Tesoro;

Il soffitto del corridoio + porta vetrata ingresso reparto;

La Stanza dei Delfini;

La Stanza di Capitan Delfino;

Pannelli per le Pareti del Corridoio + la vetrata.

(4)