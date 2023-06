Messina, lavori a Villa Dante: al via la gara da 1 milione e 800mila per il secondo lotto. Il progetto

Mentre i campi da padel e da calcio sono praticamente pronti e si concludono gli interventi nell’area bambini, il Comune di Messina apre la gara d’appalto per il secondo lotto dei lavori di riqualificazione a Villa Dante. L’importo a base di gara è di oltre 1 milione e 800mila euro, la scadenza per le offerte è fissata al 19 giugno 2023. I dettagli del progetto.

La rimessa a nuovo dell’arena, il rifacimento della recinzione e della pavimentazione, un’area workout, una pista per il podismo e tanto altro. Questi alcuni degli interventi previsti da Palazzo Zanca per Villa Dante, polmone verde del centro di Messina. E mentre si concludono i primi lavori, sul portale appalti del Comune viene pubblicato il bando di gara per il secondo lotto, finanziato con risorse del Pon Metro 2014-2020 (ASSE 4- ME 4.2.1.d “I Parchi della bellezza – Riqualificazione ville comunali in centri di animazione sociale”). Una volta terminate le procedure di gara, aggiudicati e consegnati i lavori la durata del contratto di appalto sarà di 120 giorni, naturali e consecutivi.

Messina: il progetto per Villa Dante

Cosa prevede il progetto per Villa Dante? Oltre ai già citati campi di padel e di calcio e al parco giochi inclusivo, il progetto per l’area verde prevede:

una pista da skate ;

; un’ area workout ;

; un’ area ornitologica , con nuove voliere, che sostituiranno quelle attuali, da posizionare una pavimentazione drenante in uno spazio della villa privo di attrezzature;

, con nuove voliere, che sostituiranno quelle attuali, da posizionare una pavimentazione drenante in uno spazio della villa privo di attrezzature; nuove sedute per l’ arena per gli spettacoli , il rifacimento del campo da gioco con nuovi canestri;

, il rifacimento del campo da gioco con nuovi canestri; una palestra per il tennis tavolo ;

; la manutenzione della recinzione e della rampa di accesso lato ovest ;

e della ; il ripristino della pavimentazione dei viali;

dei viali; una pista per il podismo/camminata ; nuove piantumazioni , con la collocazione di una siepe lungo le stradine interne, la posa tappeto erboso dislocato nella collinetta a contorno dell’arena, attorno al campo di padel e per l’intera superficie di tre giardini sensoriali;

; nuove , con la collocazione di una siepe lungo le stradine interne, un giardino roccioso;

gruppi di palmacee, distribuiti nell’intera area della Villa e nelle fioriere d’ingresso e uscita dall’arena;

un nuovo impianto di irrigazione ;

la ristrutturazione della vasca con giochi d’acqua ;

una zona scacchi; la sostituzione delle panchine con sedute nuove, ergonomiche e realizzate con materiale rivestito che le protegga dall’esposizione agli agenti atmosferici.

La documentazione è disponibile a questo link.

(2)