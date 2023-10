“Giochi senza quartiere”: tutto pronto per la finale della sfida tra le Municipalità di Messina

Tutto pronto a Villa Dante per la finale di Giochi senza Quartiere, la sfida tra le Municipalità di Messina, giunta oggi alla sua seconda edizione. Diverse le discipline in cui si cimenteranno le squadre finaliste, dal padel, al tiro alla fune, passando per il nuoto a staffetta e il sitting volley. L’evento è aperto al pubblico.

Ultimo appuntamento con la seconda edizione di “Giochi senza Quartiere”. Dopo un ricco calendario di sfide, partito il 30 settembre 2023, adesso le squadre che hanno totalizzato il punteggio più alto per Circoscrizione si contenderanno il trofeo attualmente nelle mani della II Municipalità, vincitrice dello scorso anno.

L’appuntamento con la finale di “Giochi senza Quartiere” è fissato per domenica 22 ottobre, a partire dalle ore 9.30, a Villa Dante. Le discipline previste saranno sempre quelle che hanno caratterizzato la prima fase nei quartieri quindi, palla a scalpo; corsa al quadrato; corsa con i sacchi; tiro alla fune; freccette; basket – tiri da 3; calcio balilla; sitting volley; padel; e scacchiera gigante. A queste, per la finale sono previsti anche tornei di bubble football, tennis e nuoto a staffetta, ai quali è possibile prenotarsi anche nella stessa mattina di domenica 22 ottobre.

Obiettivo di “Giochi senza Quartiere”, manifestazione indirizzata a bambini e giovani tra i 6 e i 35 anni, è quello di rafforzare il legame con il territorio. «Il rinnovato e articolato programma di attività ludico-ricreative – spiegano dal Comune di Messina – finalizzate alla riscoperta del legame con il territorio di appartenenza, si sono susseguite all’insegna dell’intrattenimento e della socializzazione in linea con l’obiettivo fissato dall’Amministrazione del sindaco Federico Basile, in sinergia con le sei Municipalità, frutto di un intenso lavoro di collaborazione e sviluppo di una rete territoriale, al fine di attuare un modello di “comunità educante” in tutta la città».

