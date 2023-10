A Messina la Coppa Italia e il Campionato Italiano Assoluto di Calcio Balilla paralimpico

Oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia a Messina dall’1 al 3 dicembre 2023 per partecipare alla Coppa Italia e il Campionato Italiano Assoluto di Calcio Balilla paralimpico, che si svolgeranno in contemporanea al PalaRussello. Ad annunciarlo, il sindaco Federico Basile: «Con questo spirito di coniugare sport, inclusione e turismo, siamo onorati di potere ospitare questo importante evento sportivo e sociale, oltre che rappresentare una prestigiosa vetrina per la città di Messina».

Nuovo appuntamento con lo sport nella città dello Stretto, per la tre giorni dedicata al Calcio Balilla paralimpico. L’evento, promosso dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla (FPICB) è organizzato dalla Mediterranea Eventi ASD con la compartecipazione e il patrocinio del Comune di Messina.

A commentare, l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro: «Abbiamo aderito con entusiasmo alla manifestazione, mettendo a disposizione il Palarussello uno tra gli impianti sportivi comunali, interessato da interventi di riqualificazione e abbellimento per essere teatro di una tre giorni di sport, al fine di creare momenti di aggregazione e avvicinare soprattutto i giovani alla pratica sportiva per favorire lo sport quale leva di sviluppo sociale e di inclusione».

La tre giorni della Coppa Italia e del Campionato Italiano Assoluto di Calcio Balilla paralimpico porterà a Messina circa 100 atleti provenienti da varie regioni d’Italia, accompagnati dai relativi staff tecnici, oltre ad una delegazione di componenti della FPICB, che avranno l’opportunità oltre che partecipare alle gare, di soggiornare a Messina avendo modo di apprezzarne le bellezze naturali, paesaggistiche ed architettoniche.

Lo start della doppia manifestazione sportiva è fissato per le ore 8.30 dell’1 dicembre con la finale del torneo interscolastico di calcio balilla inclusivo, nell’ambito del progetto “Tuttinsieme “OSO fondazione Vodafone & Fondazione con il Sud”, e si concluderà domenica 3 dicembre con le gare finali e le premiazioni.

