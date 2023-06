ACR Messina: «Chiuse le interlocuzioni sulla compravendita con Mannino»

Stop alle interlocuzioni con l’imprenditore Fabrizio Mannino per la compravendita dell’ACR Messina. A comunicarlo è la società con una breve nota stampa inviata nella giornata di ieri. Intanto, comunque, è partita la programmazione della nuova stagione sportiva per la squadra di calcio messinese.

Facciamo un passo indietro. A metà maggio 2023, il presidente dell’ACR Messina, Pietro Sciotto, aveva annunciato l’intenzione di vendere la società. Dopo un susseguirsi di voci e ipotesi, i riflettori si erano fermati sull’imprenditore siciliano Fabrizio Mannino, con cui era stata aperta una trattativa. Trattativa che, a quanto pare, si è arenata, almeno stando alla breve nota inviata ieri sera, 27 giugno, da Sciotto: «L’A.C.R. Messina – si legge nel documento – comunica la chiusura definitiva delle interlocuzioni sulla compravendita con il Dott. Mannino. Si comunica, inoltre, che da alcuni giorni è stata avviata la programmazione della nuova stagione sportiva che verrà illustrata nei prossimi giorni».

Nel frattempo, in ogni caso, praticamente all’ultimo momento utile, lo scorso 8 giugno 2023 il presidente dell’ACR Messina, Pietro Sciotto, aveva iscritto la squadra alla Serie C del campionato di Lega Pro. Comunicata, quindi, la chiusura delle trattative con Mannino per la compravendita dell’ACR Messina, Sciotto resta al timone e si prepara a presentare alla città dello Stretto la programmazione della nuova stagione sportiva.

