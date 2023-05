Il Presidente Sciotto lascia il Messina: «L’ACR è in vendita»

Dopo la gioia della vittoria, quando l’ACR Messina ha battuto la Gelbison, nella partita di ritorno giocata allo Stadio Franco Scoglio lo scorso 13 maggio, salvandosi e rimanendo in Serie C, arriva il momento di tirare le somme: a farlo è il Presidente della squadra, Pietro Sciotto che in conferenza stampa ha detto che lascia l’incarico.

«Spero – ha detto Sciotto –, che questa sia la mia ultima conferenza da presidente. Per me è un giorno triste, perché va via un qualcosa di bello a cui tenevo tantissimo. Non volevo succedesse ma certi passaggi vanno fatti. Sono molto emozionato. Il campionato è finito 3 giorni fa, dedico la salvezza a mio fratello Pippo che ha fatto il miracolo. Non meritavo di retrocedere dopo i sacrifici fatti. A gennaio ho investito per la salvezza, in quel momento ho giurato che raggiunta la salvezza avrei lasciato. Così sarà. Il Messina è in vendita.

Nel 2017 sono stato il solo a presentarmi per far rinascere il calcio cittadino. Ho vinto un campionato e garantito il terzo anno consecutivo tra i professionisti. La Serie C è un campionato importante per la nostra città. Ho fatto 6 anni il presidente, ho perso 12 anni di vita. Resterò nella storia. Volevo fare di più e non ci sono riuscito. Siamo pochissimi a essere stati presidenti così a lungo. Nella giornata di oggi incontrerò il sindaco che provvederà a trovare un compratore. Sarà lui il garante. La mia decisione è irrevocabile. Mi auguro arrivi qualcuno serio come lo sono stato io. Non posso parlare di trattative in corso perché c’è in patto di riservatezza. Non venderò il Messina a zero, ma sono pronto a trattare senza pretendere di rientrare degli investimenti di questi anni; sarebbe impossibile. Se non dovesse presentarsi nessuno non potrò garantire l’iscrizione al prossimo campionato. Ringrazio tutta la città di Messina e le sue istituzioni. Vi ricorderò tutti».

Adesso il Sindaco Federico Basile ha detto che sarà lui stesso a occuparsi della vendita dell’ACR, ma nel caso in cui non dovesse trovare un acquirente, la squadra potrebbe perdere l’iscrizione al Campionato 2023-2024.

