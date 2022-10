Sicilia, Renato Schifani convoca la prima Seduta dell’ARS

Ci siamo: ora che la conta dei voti è finita e nelle prossime ore tutti gli eletti riceveranno la convocazione, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato la prima Seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) per la XVIII legislatura.

Dopo un mese dal voto, il lungo spoglio per le elezioni regionali del 25 settembre 2022 si è concluso ed è giunto il momento per i neo-deputati di iniziare i lavori. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha quindi firmato il decreto di convocazione della prima durante la quale si procederà alla costituzione dell’Ufficio provvisorio del Consiglio di presidenza, al giuramento dei settanta deputati e all’elezione del presidente dell’Assemblea. L’appuntamento è fissato alle ore 11.00 del 10 novembre 2022.

E a proposito di voto ed elezioni regionali, ora che le procedure sono concluse, iniziano ad arrivare i primi ricorsi al TAR. L’ormai ex deputato regionale, Luigi Genovese, candidato con il centrodestra (lista Popolari e Autonomisti) e non eletto lo scorso 25 settembre 2022, ha annunciato proprio questa mattina che si rivolgerà per Tribunale Amministrativo Regionale per la verifica dei voti.

Tra i messinesi, approderanno all’ARS: Cateno De Luca, Alessandro De Leo, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto (Sicilia Vera), Elvira Amata (Fratelli d’Italia), Pino Galluzzo (FdI), Pippo Laccoto (Lega), Antonio De Luca (M5S) e Calogero Leanza (Pd).

