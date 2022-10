Elezioni Regionali in Sicilia, dopo un mese chiusa la conta dei voti per l’ARS

Adesso è ufficiale, arrivati i dati definitivi del voto a Messina e Catania si è chiusa la conta delle preferenze per i deputati ARS, a un mese dalle elezioni regionali svoltesi in Sicilia lo scorso 25 settembre 2022. Entro le prossime 48 ore i 21 parlamentari regionali neo-eletti che erano ancora in forse riceveranno la chiamata ufficiale per il ritiro degli attestati nei tribunali di riferimento.

Sembra un po’ un deja vu, dopo il lungo spoglio per le elezioni amministrative, la “storia” si ripete per le regionali. I ritardi di Messina e Catania sono stati causati dalla necessità di ricontare le schede per una serie di errori riscontrati in alcune sezioni durante lo spoglio e la verbalizzazione. Adesso, in ogni caso, l’ufficio centrale del Tribunale di Palermo ha ricevuto i dati definitivi del voto.

I deputati all’Assemblea Regionale Siciliana, ricordiamo, sono 70 in tutto. Nel giro di 48 ore i 21 eletti nelle due circoscrizioni finora mancanti dovrebbero essere convocati dai rispettivi Tribunali per il ritiro degli attestati: alcuni eletti sono già stati contattati, altri invece attendono l’invito per la proclamazione. Una volta fatti questi passaggi sarà possibile riunire la prima Seduta ed eleggere il Presidente che prenderà il posto di Gianfranco Miccichè.

