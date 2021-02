Messina. Il consigliere comunale Giuseppe Schepis lascia il Movimento 5 Stelle

Lo ha appena ufficializzato in Consiglio Comunale: Giuseppe Schepis lascia il Movimento 5 Stelle. Dall’inizio del mandato, è il terzo consigliere a lasciare i banchi pentastellati. Prima di lui, già Serena Giannetto e Ciccio Cipolla avevano abbandonato la nave per passare al Gruppo Misto. Senza contare l’ex candidato sindaco Gaetano Sciacca, dimessosi dal Civico Consesso per motivi legati alla propria professione a novembre del 2018.

Già in passato il consigliere comunale Giuseppe Schepis aveva segnalato alcuni cortocircuiti tra lui e i colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle. Rimangono tra i banchi pentastellati il capogruppo Andrea Argento, Cristina Cannistrà, Giuseppe Fusco (subentrato a Gaetano Sciacca) e Paolo Mangano. Oggi, la compagine più grande all’interno del Consiglio Comunale appare quindi quasi dimezzata rispetto a giugno 2018.

Queste le motivazioni che hanno spinto Giuseppe Schepis a lasciare il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle:

«Sono stato eletto, proponendo agli elettori un programma ben delineato, fondato sulla condivisione di precisi valori.

Nel tempo col mio impegno ho tentato, e spero di esserci riuscito, di portare avanti quanto proposto, senza mai tradire il mandato concessomi con ogni singolo voto. Credo che ogni buon cittadino dentro le Istituzioni debba far valere la regola delle 3 C che rappresentano:

la Consapevolezza di lavorare per la comunità e mai per i singoli;

di lavorare per la comunità e mai per i singoli; la Coerenza con i proprio valori familiari e la loro applicazione alla propria azione politica;

con i proprio valori familiari e la loro applicazione alla propria azione politica; la Credibilità come sommatoria tra quello che si dice e quello che si fa nel rappresentare i cittadini.

Purtroppo è ormai evidente che di quei principi e di quel programma politico proposto è rimasto ben poco in quella parte di Movimento che, pur di non abbandonare la posizione ottenuta, ha rinunciato ai propri ideali, accettando di fatto discutibili compromessi. Per questa ragione, non accettando di svilire i miei ideali per adeguarmi a scriteriate scelte di partito e dovendo rispondere del mio operato solo ai miei concittadini, questa nuova linea politica non mi consente di continuare il mandato sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle e pertanto annuncio all’Aula la mia uscita dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e il mio contestuale passaggio al Gruppo Misto, a riveder le Stelle».

Giuseppe Schepis, si riunisce con gli ex colleghi pentastellati Serena Giannetto e Ciccio Cipolla – che hanno lasciato il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle durante la discussione sul “Cambio di passo” – e sono ora membri del Gruppo Misto e parte integrante di quella “maggioranza” del sindaco di Messina Cateno De Luca, consolidatasi in occasione delle ultime “non-dimissioni” del Primo Cittadino e con la votazione della mozione di “fiducia” presentata dal consigliere Nello Pergolizzi.

(87)