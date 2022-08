Elezioni Politiche: i nomi dei candidati con Cateno De Luca a Camera e Senato (per la Sicilia)

Prosegue la corsa alle elezioni politiche del 25 settembre 2022: Cateno De Luca presenta a Palermo e Catania i candidati a Camera dei Deputati e Senato per il movimento “Sud chiama Nord – De Luca Sindaco d’Italia”. Tra di loro, politici, imprenditori e anche un ispettore di Polizia. Vediamo l’elenco completo suddiviso tra Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale.

Qualche nome lo sapevamo già. Il vicesindaco e l’assessore del Comune di Messina Francesco Gallo e Dafne Musolino, il presidente di Sicilia Vera ed ex presidente di MessinaServizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo (dimessosi pochi giorni fa proprio per potersi candidare). E poi, Ismaele La Vardera, ex de “Le Iene”, portavoce di Sicilia Vera e Presidente di “Sud chiama Nord” e, naturalmente, lo stesso Cateno De Luca (attualmente presidente del Consiglio Comunale di Messina, già candidato anche alla carica di presidente della Regione Siciliana alle regionali).

Vediamo, adesso, l’elenco completo.

Candidati con Cateno De Luca a Senato e Camera (Sicilia Orientale)

Di seguito, l’elenco completo dei candidati per la Sicilia Orientale al Senato:

Cateno De Luca , leader Sicilia Vera;

, leader Sicilia Vera; Antonio Guastella , commercialista e revisore dei conti, revisore dei conti negli enti locali;

, commercialista e revisore dei conti, revisore dei conti negli enti locali; Dafne Musolino , assessore comune di Messina;

, assessore comune di Messina; Giuseppe Lombardo , presidente Sicilia Vera, ex presidente Messina Servizi bene comune;

, presidente Sicilia Vera, ex presidente Messina Servizi bene comune; Lorenzina Grasso, dirigente movimento Sud chiama Nord;

I candidati per la Sicilia Orientale alla Camera:

Salvatore Canzoniere , ex sindaco di Grammichele;

, ex sindaco di Grammichele; Ludovico Balsamo , ex assessore ed ex consigliere comunale di Catania

, ex assessore ed ex consigliere comunale di Catania Santo Primavera , consigliere comunale di Giarre;

, consigliere comunale di Giarre; Luigi Fiumara , primario di chirurgia ad Avola, Noto e consigliere della società siciliana di chirurgia;

, primario di chirurgia ad Avola, Noto e consigliere della società siciliana di chirurgia; Valentina Costantino , sindaco del Comune di San Teodoro;

, sindaco del Comune di San Teodoro; Francesco Gallo , avvocato, vicesindaco del Comune di Messina;

, avvocato, vicesindaco del Comune di Messina; Francesca Drajà , sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe;

, sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe; Gianmarco Lombardo , assessore del Comune di Santa Teresa di Riva;

, assessore del Comune di Santa Teresa di Riva; Davide Vasta , imprenditore nel settore edile;

, imprenditore nel settore edile; Ketty Rapisarda , ex sindaco del comune di Tremestieri Etneo;

, ex sindaco del comune di Tremestieri Etneo; Antonio Danubio, ex consigliere provinciale di Catania, già assessore del Comune di Valverde;

ex consigliere provinciale di Catania, già assessore del Comune di Valverde; Romina Miano , docente di lettere, impegnata nella realizzazione di progetti storico-culturali finalizzati alla valorizzazione del territorio e della Sicilia;

, docente di lettere, impegnata nella realizzazione di progetti storico-culturali finalizzati alla valorizzazione del territorio e della Sicilia; Paolo Monaca, ex consigliere comunale e assessore del Comune di Ispica.

Candidati con Cateno De Luca a Senato e Camera (Sicilia Occidentale)

Questo l’elenco completo dei candidati per la Sicilia Occidentale al Senato:

Antonella Panzeca , funzionario direttivo del dipartimento autonomie locali dell’assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali;

, funzionario direttivo del dipartimento autonomie locali dell’assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali; Tommaso Gargano , imprenditore;

, imprenditore; Marzia Maniscalco , avvocato a Caltanissetta, autrice di molteplici pubblicazioni scientifiche in materia processuale;

, avvocato a Caltanissetta, autrice di molteplici pubblicazioni scientifiche in materia processuale; Carmelo Satta , presidente nazionale Fenapi;

, presidente nazionale Fenapi; Luigi Cino , sindaco di Camporeale;

, sindaco di Camporeale; Dafne Musolino , assessore Comune di Messina;

, assessore Comune di Messina; Annalisa Miano, vicesindaco di Santa Teresa di Riva;

I candidati per la Sicilia Occidentale alla Camera:

Igor Gelarda , consigliere comunale uscente primo dei non eletti alle ultime europee, ispettore di polizia;

, consigliere comunale uscente primo dei non eletti alle ultime europee, ispettore di polizia; Gianluca Calì , imprenditore, volto noto dell’antimafia, presidente dell’associazioni “Racket, usura e vittime di mafia”.;

, imprenditore, volto noto dell’antimafia, presidente dell’associazioni “Racket, usura e vittime di mafia”.; Ismaele La Vardera , presidente del movimento Sud chiama Nord;

, presidente del movimento Sud chiama Nord; Giampiero Modaffari , ingegnere civile, ex sindaco, ex presidente del consiglio comunale e consigliere comunale della Città di San Cataldo;

, ingegnere civile, ex sindaco, ex presidente del consiglio comunale e consigliere comunale della Città di San Cataldo; Roberto Battaglia , impiegato;

, impiegato; Daniele Mangiaracina , ex sindaco di Campobello di Mazara;

, ex sindaco di Campobello di Mazara; Salvatore Geraci , sindaco di Cerda (Pa) e dirigente Regionale del Sindacato Unsic;

, sindaco di Cerda (Pa) e dirigente Regionale del Sindacato Unsic; Pio Siragusa , presidente del Consiglio Comunale del comune di Corleone;

, presidente del Consiglio Comunale del comune di Corleone; Giuseppa Coppola , consigliera comunale Castelvetrano;

, consigliera comunale Castelvetrano; Jessica Fici , avvocato iscritta al Foro di Trapani;

, avvocato iscritta al Foro di Trapani; Salvuccio Bellanca , ex consigliere comunale a Mussomeli per due legislature, ex presidente del consiglio comunale di Mussomeli, ex consigliere provinciale di Caltanissetta, ex presidente della Prima Commissione Provinciale Affari Istituzionali e componente della Commissione Provinciale Viabilità di Caltanissetta;

, ex consigliere comunale a Mussomeli per due legislature, ex presidente del consiglio comunale di Mussomeli, ex consigliere provinciale di Caltanissetta, ex presidente della Prima Commissione Provinciale Affari Istituzionali e componente della Commissione Provinciale Viabilità di Caltanissetta; Maria Dalli Cardillo , consulente del lavoro, candidata alle amministrative comunali di Agrigento ad ottobre 2020;

, consulente del lavoro, candidata alle amministrative comunali di Agrigento ad ottobre 2020; Salvatore Malluzzo , già consigliere comunale di Palma di Montechiaro;

, già consigliere comunale di Palma di Montechiaro; Monreale Paola, farmacista.

