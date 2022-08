Francesco Gallo e Dafne Musolino candidati alle elezioni politiche con Cateno De Luca

Sono Francesco Gallo e Dafne Musolino, vicesindaco e assessore del Comune di Messina, i primi candidati del movimento nazionale di Cateno De Luca “Sud chiama Nord” alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Ad annunciarlo con un comizio a piazza Duomo l’ex Primo Cittadino, in compagnia del sindaco Federico Basile: «La città ha la possibilità di essere rappresentata a livello regionale e nazionale in questa tornata elettorale, forte del grande successo elettorale avuto alle ultime amministrative e lo fa proponendo alla Camera e al Senato chi oggi rappresenta la città».

Prende il via ufficialmente la campagna per le elezioni politiche del movimento “Sud chiama Nord – De Luca Sindaco d’Italia”, lanciato dall’ex Primo Cittadino in vista della corsa alle urne del prossimo 25 settembre 2022. Tra i candidati, oltre a Carlo Taormina, anche due volti ormai noti della politica messinese: il vicesindaco e assessore allo Sport e allo Spettacolo, Francesco Gallo, e l’assessore alle Attività Produttive, Dafne Musolino.

«È una sfida ed un onore rappresentare la mia città – ha commentato dal palco Dafne Musolino –, una sfida che accolgo con passione, quella che metto in tutte le cose e che oramai avete imparato a conoscere. Messina rivendica la sua centralità nelle strategie regionali e nazionali, quella centralità che le è stata negata per troppo tempo e che invece deve essere rivendicata con forza: per farlo Messina ha bisogno di avere amministratori locali capaci e rappresentanti a livello regionale e nazionale che siano in grado di fare valere i suoi diritti e fare tornare Messina alla sua centralità!».

Ad intervenire, anche il vicesindaco Francesco Gallo: «Quando arrivano le elezioni nazionali il nome di Messina viene pronunciato solo se accostato al tormentone – per non dire alla presa in giro – del Ponte sullo Stretto. Noi vogliamo mettere invece problemi e le esigenze del nostro territorio al centro dell’agenda dei prossimi governi di Palermo a Roma. Noi vogliamo fare la differenza tra una città scartata e dimenticata – il cui destino è affidato solo alla buona volontà e al buon governo del suo Sindaco e della sua amministrazione – ed una città protagonista a tutti livelli».

A spiegare la strategia politica che si intende attuare, il leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca: «La nostra strategia – ha affermato – ha sempre avuto come obiettivo principale quello di rendere Messina protagonista. Questa città, la Sicilia meritano dei rappresentanti al Parlamento nazionale e regionale che siano frutto di un percorso che mette al centro il territorio. Non si tratta di mettere insieme delle forze che teoricamente devono dare un risultato per superare la logica degli sbarramenti, noi non possiamo e non vogliamo fare accordi con chi si pone il problema di sommare numericamente le forze in campo. La nostra è una storia antica fatta di sacrifici, colpi bassi, ferite… una storia che racconta il nostro sforzo di metterci sempre al servizio della gente. Noi non abbiamo paura di confrontarci, di scendere in campo e sfidare il sistema politico mafioso che ha condizionato la nostra terra. Noi siamo pronti a rischiare tutto, anche le nostre posizioni personali per liberarla questa terra, ecco perché in Sicilia come in Italia l’unica scelta possibile è il modello De Luca».

