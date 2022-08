carlo taormina candidato con cateno de luca alle elezioni politiche 2022

C’è chi scende e c’è chi sale, sul carro elettorale di Cateno De Luca per le elezioni politiche 2022 salirà anche l’avvocato Carlo Taormina, che sarà candidato alla Camera dei Deputati. Ad annunciarlo, l’ex sindaco di Messina, attualmente in trasferta a Roma per la presentazione del suo progetto politico nazionale “Sud chiama Nord – De Luca sindaco d’Italia.”.

Dopo le defezioni dei giorni scorsi di Vittorio Sgarbi e Dino Giarrusso, Cateno De Luca annuncia un nuovo volto noto tra i suoi candidati alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Si tratta di Carlo Taormina è stato avvocato di Silvio Berlusconi, legale di Bettino Craxi durante Tangentopoli, di Giulio Andreotti. Ha alle spalle anche una carriera in politica: è stato Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno tra il giugno e il dicembre 2001; deputato alla Camera con Forza Italia tra il 2001 e il 2006; poi è passato al M5S tra il 2016 e il 2019. Nel 2020 è entrato in Italia Libera, movimento nato da una scissione di Forza Nuova.

Questo il contenuto del post con cui Cateno De Luca ne annuncia la candidatura nella sua squadra per le elezioni politiche: «Anche Carlo Taormina scende in campo con noi… Abbiamo scelto già il collegio dove il professor Carlo Taormina si candiderà alla camera dei deputati per il progetto “De Luca Sindaco d’Italia Sud chiama Nord”. Andiamo avanti!».

Nei prossimi giorni, il leader di Sicilia Vera ha in programma, per domani, giovedì 4 agosto, una conferenza stampa nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, durante la quale presenterà le liste alla Camera e al Senato. Venerdì 5 agosto, invece, nuova presentazione a Palermo, all’Assemblea Regionale Siciliana.

